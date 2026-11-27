Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh những dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% của tháng 9. Lạm phát PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng lên 3,3%. So với tháng trước, cả hai chỉ số đều tăng 0,3%.

GDP quý III của Mỹ tăng 4,3% theo tốc độ quy đổi cả năm, vượt mức dự báo 3,6%. Thu nhập cá nhân tháng 10 tăng 0,7%, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%.

Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng cùng áp lực lạm phát kéo dài củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy nhiên, giá vàng đang được hỗ trợ nhờ căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Những thông tin về các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và tàu thương mại qua eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 128,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Biểu đồ diễn biến giá vàng 1 năm qua. (Ảnh: Phú Quý).

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.567 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt.

Diễn biến của đồng USD tiếp tục là yếu tố then chốt đối với triển vọng giá vàng. Đáng chú ý, mặc dù tăng trưởng GDP quý III của Mỹ đạt 4,3%, vượt xa mức dự báo 3,5%, đồng USD vẫn không thể tăng cao hơn.

Điều này cho thấy phần lớn kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã được phản ánh vào giá. Đồng USD có khả năng đảo chiều trong ngắn hạn, qua đó tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong những phiên giao dịch cuối tuần. Tâm điểm chú ý của thị trường tuần tới là báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12.

Nếu số liệu việc làm phù hợp hoặc vượt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 1 sẽ cao hơn, gây thêm sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể tạo động lực cho đà phục hồi.