Nhiều người ngại trồng cây cảnh vì sợ mình vụng về, sợ tưới nhiều thì úng, tưới ít thì héo. Nhưng không phải cây nào cũng cần nâng niu. Có những loài sinh ra đã khỏe mạnh, càng ít can thiệp lại càng phát triển tốt.

Người chơi cây cảnh lâu năm vẫn gọi vui chúng là cây bất tử, hay giấc mơ của người lười biếng. Chúng đẹp một cách điềm tĩnh, thanh lọc không khí một cách âm thầm, và rất dễ sống.

Trong vô số lựa chọn, có ba cái tên luôn được nhắc đến đầu tiên: trầu bà lá xẻ, đa búp đỏ và lưỡi hổ.

Lá to hút lộc

1. Cây cảnh trầu bà lá xẻ - Người khổng lồ xanh của phòng khách

Nếu phải chọn một cây cảnh đại diện cho lối sống hiện đại, trầu bà lá xẻ, tên khoa học là Monstera deliciosa, chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu.

Những năm gần đây, nó xuất hiện khắp nơi, từ những căn nhà phong cách Bắc Âu, đến quán cà phê mang hơi thở rừng nhiệt đới.

Chỉ cần một chậu đặt ở góc phòng khách, không gian lập tức có chiều sâu, có sự sống, như một khu rừng nhỏ đang thở.

Điểm khiến người ta yêu thích trầu bà lá xẻ trước hết nằm ở hình dáng lá. Lá to, xanh đậm, bóng mượt, khi trưởng thành sẽ tự xẻ ra những đường nứt rất đặc trưng, giống như mai rùa.

Cây cảnh trầu bà lá xẻ còn thanh lọc không khí

Điều thú vị là, phần lớn cây trầu bà lá xẻ chết không phải vì bị bỏ quên, mà vì được yêu thương quá mức. Rễ của nó mọng nước, có khả năng tích trữ nước. Nếu ngày nào cũng tưới, đất lúc nào cũng sũng nước, rễ sẽ không thở được và dần thối đi.

Cách chăm sóc đúng rất đơn giản: chỉ tưới đẫm khi đất đã khô hẳn, khi lá hơi rủ xuống một chút. Về ánh sáng, cây thích ánh sáng gián tiếp.

Đặt cây cảnh cách cửa sổ một đến hai mét là vừa đủ. Cây cảnh trầu bà lá xẻ còn thanh lọc không khí, hấp thụ một phần khí độc trong nhà.

Cây cảnh vững chãi

2. Cây cảnh đa búp đỏ - Vẻ đẹp của sự ổn định và may mắn

Nếu trầu bà lá xẻ mang vẻ đẹp phóng khoáng, thì cây cảnh đa búp đỏ lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác: ổn định, vững chãi và đáng tin cậy.

Đặt một chậu đa búp đỏ cạnh kệ tivi, cạnh sofa hay ở lối vào nhà, người ta sẽ cảm nhận ngay được sự chỉn chu, sang trọng mà cây mang lại.

Không cần hoa rực rỡ, không cần dáng uốn cầu kỳ, chỉ riêng những chiếc lá dày, bóng, xanh đậm cũng đủ để nâng tầm cả không gian.

Lá cây dày như da

Lá đa búp đỏ dày như da thuộc, mặt lá bóng loáng, sờ vào có cảm giác chắc chắn, mát tay. Thân cây mọc thẳng, vươn lên một cách điềm đạm, không xiêu vẹo. Chính dáng vẻ ấy khiến cây trở thành biểu tượng của sự ổn định, bền vững và may mắn.

Nhiều gia đình chọn cây cảnh đa búp đỏ đặt trong phòng khách với mong muốn giữ cho gia đạo bình an, công việc thuận lợi.

Thế nhưng, cũng có không ít người trồng đa búp đỏ một năm mà cây vẫn y nguyên như lúc mới mua, không thêm một chiếc lá mới nào, rồi nghi ngờ mình đã mua phải cây giả.

Cây cảnh ưa sáng

Thực ra, nguyên nhân thường không nằm ở cây, mà nằm ở đất và ánh sáng. Sau một thời gian dài, đất trong chậu có thể bị nén chặt, cứng như gạch.

Khi tưới nước, nước chảy tràn ra ngoài mà không thấm vào trong, rễ bị khóa chặt, không thể lan rộng, cây đương nhiên không thể lớn lên.

Cách khắc phục cũng rất đơn giản: thay đất mới tơi xốp, thoát nước tốt, đồng thời cho cây tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng. Cây cảnh đa búp đỏ vốn ưa sáng, càng nhiều ánh sáng, lá càng sẫm màu, càng bóng, cây càng khỏe mạnh.

Lưỡi hổ có hình dáng rất đặc trưng

3. Cây cảnh lưỡi hổ - Càng bỏ quên, càng mọc đông đúc

Nhắc đến cây cảnh dễ trồng, không thể không nhắc đến lưỡi hổ. Trong giới chơi cây, lưỡi hổ được mệnh danh là vũ khí thần kỳ của người lười biếng, là loài cây mà nếu bạn vẫn có thể trồng chết, có lẽ bạn nên tạm thời chuyển sang trồng hoa nhựa cho đỡ tốn công.

Lưỡi hổ có hình dáng rất đặc trưng: lá mọc thẳng đứng, cứng cáp, phủ đầy những đường sọc xanh đậm, xanh nhạt xen kẽ, giống như đuôi hổ. Có loại cao tới một, hai mét, mọc sát tường như những thanh kiếm vươn lên.

Bí quyết duy nhất để trồng lưỡi hổ, nói ra có khi khiến nhiều người bật cười: đó là hãy để cây yên. Thật vậy, càng ít chăm sóc, cây càng sống tốt. Chỉ cần đặt cây ở một góc phòng khách, nơi có ánh sáng nhẹ, tưới nước mỗi hai tuần hoặc mỗi tháng một lần là đủ.

Cây cảnh lưỡi hổ cũng nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí

Tưới càng nhiều, rễ càng nhanh thối. Chỉ nên tưới khi đất đã khô hẳn, thậm chí khô nứt ra, cây sẽ hiểu rằng môi trường đã ổn định và bắt đầu sinh sôi.

Cây cảnh lưỡi hổ cũng nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí vượt trội. Khác với nhiều loài cây chỉ quang hợp vào ban ngày, lưỡi hổ còn có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và nhả ra oxy vào ban đêm.

Vì vậy, nhiều người thích đặt một chậu lưỡi hổ nhỏ trong phòng ngủ để không khí trong lành hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn.

Cây cảnh còn giúp hấp thụ một số chất độc hại thường gặp trong nhà, rất thích hợp với những căn hộ kín, ít mở cửa sổ. Về mùa đông, chỉ cần giữ cây trong nhà, tránh để cây bị lạnh cóng là đủ.

Mỗi cây cảnh mang một vẻ đẹp riêng

Chọn cây cũng là chọn cách sống

Trồng cây, suy cho cùng, không nằm ở việc bạn bỏ ra bao nhiêu công sức, mà nằm ở việc bạn chọn đúng cây ngay từ đầu. Nếu cứ cố gắng chinh phục những giống cây mỏng manh, đỏng đảnh, cả cây và người trồng đều sẽ mệt mỏi.

Trong khi đó, chỉ cần thay đổi một chút góc nhìn, chọn những loài cây khỏe mạnh, có sức sống bền bỉ, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trầu bà lá xẻ, đa búp đỏ và lưỡi hổ, mỗi cây cảnh mang một vẻ đẹp riêng, nhưng đều có chung một phẩm chất quý giá: dễ sống, dễ chăm, và luôn đền đáp người trồng bằng sắc xanh tươi mát.

Cây cảnh xanh tươi

Bạn không cần tưới nước mỗi ngày, không cần nghiên cứu quá sâu về đất trồng hay phân bón. Chỉ cần đặt chúng ở một vị trí phù hợp, thỉnh thoảng ngắm nhìn, thỉnh thoảng tưới nước khi nhớ ra, chúng sẽ tự lớn lên theo cách của mình.

Một góc phòng khách có trầu bà lá xẻ vươn cao, một chậu đa búp đỏ đứng vững bên kệ tủ, một chậu lưỡi hổ xanh mướt nơi góc phòng ngủ, căn nhà bỗng trở nên có hồn hơn.