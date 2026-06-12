Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/6: Thị trường chợ đen bán ra thấp hơn kênh ngân hàng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/6 trên thế giới trụ vững mức cao

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu so với sáng qua nhưng vẫn trụ vững ở mức cao, đạt 99,8 điểm.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào phút chót đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển theo hướng có thể đạt được một thỏa thuận.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu cho thấy, thường có xu hướng tăng giá trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị leo thang, khi các nhà đầu tư tìm đến trái phiếu Chính phủ Mỹ như một kênh trú ẩn an toàn. Ngược lại, khi triển vọng hòa bình được cải thiện và dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, đồng USD thường suy yếu.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đã đạt tới cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và một thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ từ một liên minh rộng lớn các quốc gia trong khu vực.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin Tehran nhiều khả năng sẽ chấp thuận thỏa thuận này, dù đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA, thị trường ngoại hối hiện đã phản ánh rõ tâm lý thích ứng với chu kỳ "leo thang rồi hạ nhiệt" của các căng thẳng địa chính trị.

Ông phân tích rằng, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy xung đột kéo dài hoặc bạo lực gia tăng đều trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho đồng USD nhờ vai trò hầm trú ẩn an toàn.

Ngược lại, khi xuất hiện triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giúp chấm dứt các hành động thù địch, dòng tiền sẽ lập tức quay trở lại các tài sản rủi ro, kích thích thị trường chứng khoán tăng điểm và từ đó gây áp lực giảm giá lên đồng bạc xanh.

Còn tại thị trường tài chính cũng đang dồn sự chú ý vào mặt trận kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp định kỳ vào tuần tới — đánh dấu kỳ họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Theo phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, Fed khả năng cao sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại cho đến hết năm 2026. Dẫu vậy, giới giao dịch hiện đã phản ánh hoàn toàn kịch bản Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Đây là một bước đảo chiều dòng tâm lý ngoạn mục so với thời điểm trước khi xung đột Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, khi mà thị trường lúc bấy giờ vẫn còn kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/6 trong nước tăng nhẹ

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.155 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.897 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.946 - 26.360 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 12/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.102 - 26.412 VND/USD, tăng 2 đồng cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.132 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.412 VND/USD, tương tự tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.059 - 26.412 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.412 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.215 - 26.335 đồng/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với sáng qua. Nếu so với giá 26.412 đồng/USD tại một số ngân hàng như khảo sát, giá USD tại thị trường chợ đen bán ra đang thấp hơn 77 đồng mỗi USD.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, tháng 5 vừa qua là tháng "êm đềm" nhất của tỷ giá từ đầu năm. Điều này đã tạo ra được sự yên tâm nhất định cho tâm lý nhà đầu tư; trong khi thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro nhất định như lãi suất cuối năm tăng, lạm phát ở Mỹ.Về thị trường vốn, tín dụng trên GDP là 140 - 150%, đây là một nghịch lý.

"Tiền trong thị trường rất nhiều song vòng quay thì chậm. Cuối tháng 5 vừa rồi, tăng trưởng tín dụng chỉ 6% là ở mức thấp. Câu hỏi ở đây không phải nền kinh tế có thiếu tiền hay không mà là có chỗ để giải ngân tiền hay không?", ông Linh nêu vấn đề.

Tuy nhiên, theo CEO SHS, yếu tố quan trọng nhất là niềm tin của doanh nghiệp chưa có vì thị trường vẫn còn quá nhiều biến số như xung đột thương mại nên doanh nghiệp phòng thủ nhiều hơn. Nếu vẫn muốn tăng trưởng cao thì chúng ta cần phải chuyển đổi trụ cột đến các trụ cột đã làm tốt trong các năm trước.

"Muốn tháo gỡ vấn đề cần thực hiện đồng loạt ba giải pháp sau: Đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ về mặt pháp lý, đồng bộ phát triển vốn", CEO SHS nói.