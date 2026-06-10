Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/6: Đồng loạt tăng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/6 trên thế giới biến động

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chứng kiến nhịp suy yếu trong phiên vừa qua, nhưng phục hồi ngay sau đó lên mức 99,9 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD biến động trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông vẫn ở trạng thái mong manh và giới đầu tư hướng sự chú ý tới các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện thái độ lạc quan, nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối cùng" và một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng vài ngày.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã thay đổi sau đó khi ông Trump đăng tải trên Truth Social rằng Iran đã bắn hạ một máy bay trực thăng Apache của Mỹ đang tuần tra trên eo biển Hormuz. "Tuy nhiên, Hoa Kỳ nhất thiết phải đáp trả cuộc tấn công này", Tổng thống Trump viết.

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở miền Nam Lebanon bất chấp việc cả hai bên đã nhất trí ngừng tấn công, còn Iran cảnh báo rằng giao tranh có thể tái diễn nếu Israel tiếp tục "hành động gây hấn".

Những diễn biến mới nhất đã làm giảm bớt hy vọng về một thỏa thuận hòa bình trong thời gian ngắn giữa Mỹ và Iran. Hai bên cũng vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề then chốt, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, việc giải phóng các tài sản bị đóng băng và yêu cầu của Tehran về việc kiểm soát lớn hơn đối với eo biển Hormuz.

Do đó, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh vẫn được duy trì. Đồng bạc xanh cũng nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong bối cảnh áp lực lạm phát do giá năng lượng gây ra.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ dự kiến ​​công bố vào thứ Tư. Các nhà kinh tế dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm sẽ tăng tốc lên 4,2% trong tháng 5 từ mức 3,8% trong tháng 4. CPI lõi được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 2,9% từ mức 2,8%.

Chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến ​​sẽ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất trước cuối năm, từ đó hỗ trợ thêm cho đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo 35% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, và tỷ lệ này tăng lên 40% vào tháng 10 và 42% vào tháng 12.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/6 trong nước tiếp đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.153 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.895 - 26.410 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.944 - 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.410 VND/USD, tăng 2 đồng cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.130 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.410 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.410 VND/USD, giảm 14 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.410 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.245 - 26.365 đồng/USD, tăng 6 đồng chiều mua và 16 đồng chiều bán so với sáng qua.