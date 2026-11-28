Xiaofei, sống ở thành phố Trùng Khánh, nảy ra ý tưởng nối mi lưu động sau khi nhiều khách hàng đề nghị được phục vụ tại nhà. Do phần lớn khách là nữ, anh thấy việc đến tận nơi khá bất tiện nên đã cải tạo ôtô thành không gian làm đẹp di động.

Trong xe, Xiaodei trải tấm phủ dùng một lần lên ghế, chụp ảnh khách trước khi nối mi rồi dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để mô phỏng các kiểu mi khác nhau. Hình ảnh được chiếu lên màn hình ôtô để khách lựa chọn kiểu ưng ý.

Mỗi ca nối mi mất khoảng một tiếng, nhanh hơn so với mặt bằng chung của ngành do Xiaofei đã có nhiều kinh nghiệm và tay nghề vững. Một số khách hàng còn ngủ thiếp đi trong lúc trải nghiệm dịch vụ. Xiaofei tính phí 300-500 nhân dân tệ (45-75 USD) mỗi khách, tùy dịch vụ và kiểu nối mi, cao hơn mức giá trung bình trên thị trường.

Xiaofei phục vụ các khách hàng nữ trên ôtô. Ảnh: ifeng

Trước khi làm thợ nối mi, Xiaofei từng sửa xe buýt, hàn điện và lái xe tải. Ít người biết anh từng học phun xăm thẩm mỹ trước khi làm những công việc vốn được xem là dành cho nam giới. Anh cũng gặp vợ cách đây 8 năm khi cùng theo học trang điểm.

Khi hai người dự định kết hôn, bố vợ tương lai phản đối việc họ làm trong ngành làm đẹp vì cho rằng công việc này không ổn định, thu nhập bấp bênh. Vì gia đình, Xiaofei chuyển qua làm các công việc ổn định, có đóng bảo hiểm xã hội. Anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để tổ chức đám cưới, lưu giữ kỷ niệm cho hai người. Đáp lại, vợ anh dành toàn bộ tiền hồi môn để góp vốn cho chồng khởi nghiệp, nhưng dự án cuối cùng thất bại.

Ba năm trước, sau khi được sự đồng ý của bố vợ, Xiaofei học nghề nối mi rồi mở cửa hàng riêng. Anh cho biết mình là một trong những người đầu tiên trong vùng chuyên về kiểu mi phong cách Trung Quốc, nhờ đó thu hút được nhiều khách quen.

Nhờ cung cấp thêm dịch vụ lưu động cho khách hàng, Xiaofei tiết lộ hiện anh có thu nhập 50.000 nhân dân tệ (7.500 USD) một tháng. Trong các video đăng trên tài khoản cá nhân, Xiaofei nhiều lần cảm ơn vợ vì luôn ủng hộ mình.

Mô hình tiệm nối mi trên ôtô của chàng trai ngoài 30 tuổi nhận được nhiều lời khen. Một người bình luận: "Đây là cách làm dịch vụ nối mi thông minh, vừa tiết kiệm chi phí, tiện lợi lại an toàn".

Người khác nhận xét: "Không có quy chuẩn cố định nào cho một ngành nghề cả. Chỉ cần có tay nghề và hiểu nhu cầu khách hàng, một chiếc ôtô cũng có thể trở thành tiệm làm đẹp đầy đủ chức năng".