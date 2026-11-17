Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD đã tăng 5 phiên liên tiếp, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay (17/11) ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Đây là mức giá kỷ lục của tỷ giá trung tâm.

So với mức kỷ lục 25.646 đồng được thiết lập cách đây một tháng, tỷ giá trung tâm hôm nay tăng 6 đồng.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước tính toán dựa trên diễn biến tỷ giá thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách. Đây là tham chiếu để các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá giao dịch thực tế trong biên độ 5%.

Áp dụng biên độ 5%, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch trong vùng giá 24.369 - 26.935 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng nhanh khi USD Index, chỉ số đo lường sức mạnh đồng bạc xanh với rổ các đồng tiền chủ chốt, bứt phá lên mức 103,5 điểm - cao nhất 19 tháng qua.

Đà tăng của tỷ giá trung tâm còn diễn ra trong giai đoạn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai cơ chế mua USD giao ngay từ ngày 11/11 song đến nay vẫn chưa ghi nhận ngân hàng thương mại nào thực hiện giao dịch. Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm tiền đồng vào hệ thống để thu lại ngoại tệ với tỷ giá ấn định là 25.500 đồng mỗi USD.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng phương án chào mua chưa thành công ngay những phiên đầu tiên xuất phát từ hai rào cản kỹ thuật cốt lõi.

Rào cản đầu tiên là chênh lệch tỷ giá liên ngân hàng và giá chào mua của Ngân hàng Nhà nước. Theo MBS, tại phiên ngày 11/11, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng chốt ở mức 25.660 đồng/USD, cao hơn 160 đồng so với mức giá mua 25.500 đồng/USD mà NHNN ấn định.

“Trong bối cảnh tỷ giá thị trường vẫn neo ở mức cao hơn giá can thiệp, các ngân hàng thương mại chưa có động lực kinh tế để bán USD cho NHNN khi họ hoàn toàn có thể giao dịch trên thị trường liên ngân hàng với mức giá tốt hơn”, các chuyên gia MBS nhận định.

Rào cản thứ hai, theo MBS, là ràng buộc về trạng thái ngoại tệ theo quy định. Theo quy định tại Thông tư 07/2012/TT-NHNN, NHNN thực hiện mua USD giao ngay dựa trên trạng thái ngoại tệ cuối ngày liền trước của từng ngân hàng, với khối lượng mua tối đa chỉ đủ đưa trạng thái ngoại tệ về mức cân bằng (bằng 0).

Tuy vậy, phía MBS cho rằng về bản chất, đây vẫn là công cụ linh hoạt và chủ động của NHNN khi vừa hỗ trợ thanh khoản VND, vừa tạo điều kiện tích lũy dự trữ khi nguồn cung ngoại tệ (xuất siêu, FDI, kiều hối) cải thiện.

“Việc chưa phát sinh giao dịch mua USD thành công không có nghĩa là chính sách tiền tệ bị vô hiệu, mà cho thấy thị trường tiền tệ chưa đạt tới ‘điểm rơi’ phù hợp. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào diễn biến tỷ giá. Nếu tỷ giá liên ngân hàng hạ về gần hoặc dưới 25.500, hoặc NHNN điều chỉnh mức giá linh hoạt hơn, lượng giao dịch sẽ xuất hiện”, phía MBS cho hay.

Tại các ngân hàng, giá USD hôm nay được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng - giảm trái chiều với biên độ phổ biến từ 10-30 đồng so với phiên trước.

Chiều nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.520-25.930 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua và nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Ở thị trường tự do, giá USD hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Chiều nay, giá USD trên thị trường tự do được giao dịch trong vùng giá 25.980-26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng tới 150 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.

Hôm qua, giá mua - bán USD ở thị trường"chợ đen" được giao dịch ở mức giá 25.830-25.880 đồng/USD, giảm 250 đồng ở chiều mua vào và hạ 260 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước đó.