Cây kim tiền là gì?

Theo Nhà báo và Công luận, cây kim tiền hay còn được gọi là kim tiền phát tài hay kim phát tài có nguồn gốc từ châu Phi. Cây kim tiền thường mọc thành bụi, lá mọc đối xứng có màu xanh bóng.

Thân cây mọc vươn thẳng, mọng nước và phình to ở phần gốc. Chiều cao của cây từ 0,3m đến 1m. Cây kim tiền rất dễ sinh trưởng, không cần phải có ánh sáng mạnh vẫn có thể phát triển tươi tốt.

Nhờ sức sống mãnh liệt, dễ trồng dễ chăm, cây kim tiền thích hợp để đặt trong nhà, phòng làm việc… Hơn thế, loài cây này cũng không cần phải tưới nước nhiều để sinh sống. Do đó nó dễ dàng được trồng ở nhiều môi trường đất khác nhau, kể cả nơi khô cạn. Cây kim tiền cũng được cho là có thể loại bỏ các khí độc hại, có thể giúp con người thanh lọc không khí, cải thiện môi trường sống.

Ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền

Bản thân hình dáng của cây kim tiền đã chứa đựng nhiều yếu tố tượng trưng cho tiền bạc. Những phiến lá xanh mướt, dày dặn, tròn trịa ở đầu lá gợi liên tưởng đến những đồng tiền ngọc bích được xâu lại với nhau. Lá cây càng xanh bóng, mập mạp thì nguồn năng lượng tài lộc càng dồi dào.

Cây kim tiền là một trong những loại cây cảnh nội thất phổ biến nhất, không chỉ bởi vẻ đẹp sang trọng mà còn vì những giá trị phong thủy sâu sắc mà loại cây này mang lại.

Các cành lá luôn mọc vươn thẳng lên trên, thể hiện ý chí, nghị lực và sự thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp và cuộc sống. Hình ảnh này tượng trưng cho sự phát triển, đi lên của gia chủ trên con đường công danh. Với những ý nghĩa đó, cây kim tiền trở thành lựa chọn của giới doanh nhân, người làm kinh doanh và dân văn phòng với mong muốn công việc hanh thông, tài chính vững vàng.

Theo học thuyết phong thủy, cây kim tiền là một trong những loại cây có khả năng kích hoạt năng lượng về tài chính mạnh mẽ nhất. Để phát huy tối đa công dụng này, vị trí đặt cây vô cùng quan trọng. Các chuyên gia phong thủy thường khuyên đặt cây kim tiền tại cung Tài Lộc của ngôi nhà hoặc văn phòng, tức là ở hướng Đông Nam.

Đặt một chậu kim tiền bề thế tại phòng khách, quầy lễ tân, sảnh công ty hay phòng làm việc của giám đốc sẽ mang ý nghĩa "kim vận khai tài", tức là mở ra dòng chảy tiền bạc, chào đón những cơ hội kinh doanh và những vận may bất ngờ. Năng lượng tích cực từ cây sẽ giúp gia tăng sinh khí, tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc làm ăn và tích lũy của cải.

Cây kim tiền hợp mệnh gì?

Thông tin trên VTC News, cây kim tiền là loại cây mang đến may mắn, thịnh vượng, những ý nghĩa tốt đẹp và nó phù hợp với hầu hết các bản mệnh. Nếu thích, ai cũng có thể trồng cho mình một chậu cây kim tiền để làm xanh không gian sống.

Đặt một chậu kim tiền bề thế tại phòng khách, quầy lễ tân, sảnh công ty hay phòng làm việc của giám đốc sẽ mang ý nghĩa "kim vận khai tài".

Người mệnh Hỏa, Mộc: Người mệnh Mộc, Hỏa được xem là người có bản mệnh phù hợp nhất khi trồng cây kim tiền. Bởi cây kim tiền thuộc mệnh Mộc, mà theo ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa. Vì vậy 2 mệnh này sẽ rất thích hợp để trồng cây kim tiền.

Người mệnh Thổ, Kim: Người thuộc mệnh Thổ, Kim cũng rất hợp với cây kim tiền. Để cây có thể phát triển tốt cũng như đảm bảo yếu tố về mặt phong thủy thì bạn nên trang trí thêm một vài viên sỏi trắng, vàng hoặc treo thêm những dây đồng tiền vàng trên cây.

Người mệnh Thủy: Người mệnh Thủy nên trồng những chậu cây kim tiền thủy sinh, đồng thời trang trí thêm một vài viên sỏi màu trắng bởi màu trắng thuộc hành Kim.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.