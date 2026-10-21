Tỷ giá USD hôm nay 21/10: Đồng Đô la Mỹ liên tục biến động, nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua USD?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,13%, giảm 0,25%, hiện ở mức 101,73 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,22%, lên 1,1235 USD/EUR, đồng đô la Canada tăng 0,34%, lên mức 1,406 CAD/USD, đồng bảng tăng 0,59%, lên 1,338 USD, đồng yên Nhật Bản tăng 0,21%, lên mức 158,14 yên/USD...

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cùng chiều với giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi xuống. Giới đầu tư đánh giá tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran và lo ngại về tính bền vững của dòng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Dù giá dầu tăng trước đó làm dấy lên lo ngại lạm phát Mỹ kéo dài, rủi ro lãi suất tăng quá cao có thể gây tổn hại cho làn sóng đầu tư AI, qua đó tác động tiêu cực đến đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 6 đồng so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.639 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.408 đồng mua vào và 26.870 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 21/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 21/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 21/10/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,660-26,070 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.630-26.075 đồng/USD, đã giảm 13 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,690-26,070 đồng/USD, đã giảm 15 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 21/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h22 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.949 đồng và bán ra là 26.049 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 21/10, tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,311.55-29,804.88 đồng/EUR, đã tăng 12 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.508-29.818 đồng/EUR, đã tăng 11 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,479-29,857 đồng/EUR, đã tăng 9 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 21/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h26 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.960 đồng và bán ra là 29.060 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.27-168.10 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 158,44-168,44 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.96-168.89 đồng, tăng giá so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi xuống tiền mua USD lúc này?

Ngày 21/10, đồng USD trên thị trường quốc tế lại biến động giảm sau đà tăng nhẹ ngày hôm qua, tại một số ngân hàng trong nước giá USD cũng giảm nhẹ, thị trường tự do vẫn chững giá. Có thể thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế giảm không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ giảm tương ứng và ngược lại, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà giảm chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.