Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Trước giờ mở cửa phiên sáng 21/11, giá vàng miếng SJC đi ngang, trong khi giá vàng nhẫn tiếp tục giảm ở hầu hết các thương hiệu.

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, chênh lệch 5 triệu đồng/lượng. So sáng 20/11, giá vàng miếng không thay đổi ở cả hai chiều. Sau phiên điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng hôm 20/11, giá vàng miếng chiều bán ra giữ ở 134,2 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Ở nhóm vàng nhẫn, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 12,83 - 13,33 triệu đồng/chỉ, tương đương 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng. Giá bán ra đã giảm ba phiên liên tiếp với tổng mức giảm 3,7 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 9999 của DOJI được niêm yết 129,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng. Giá giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Giá vàng nhẫn DOJI đã giảm bốn phiên liên tiếp, tổng cộng 4,2 triệu đồng/lượng, hiện ngang với Bảo Tín Mạnh Hải ở 133,3 triệu đồng/lượng.

Riêng nhẫn 9999 của SJC giữ mặt bằng cao hơn, với giá mua vào và bán ra là 128 - 134 triệu đồng/lượng, chênh lệch 6 triệu đồng/lượng. So với sáng 20/11, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra đi ngang. Giá bán ra này cao hơn nhóm Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chưa phục hồi

Vàng giao ngay ở 3.539 USD mỗi ounce, giảm 19,35 USD (0,54%) trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá bán 25.980 đồng/USD của Vietcombank, giá tương đương khoảng 110,9 triệu đồng mỗi lượng, chưa gồm thuế và phí.

Chỉ số đồng USD (DXY) ở 103,84, tăng 0,42% trong 5 phiên và 2,07% trong 24 phiên. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở 4,912%, giảm 0,242 điểm phần trăm trong 5 phiên. Thông thường, USD mạnh khiến vàng kém hấp dẫn với người dùng các đồng tiền khác, còn lợi suất giảm lại làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Hai yếu tố đang đi ngược nhau, và bảng số liệu không cho biết tác nhân cụ thể nào đang chi phối giá.

Việc đồng USD duy trì quanh vùng đỉnh cao nhất trong vòng 19 tháng đã trực tiếp làm tăng chi phí giao dịch, khiến mặt hàng vàng – vốn được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Sức ép giảm giá đối với kim loại quý càng thêm nặng nề sau loạt phát biểu mang tính diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, trong ngày 19/11, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, nhận định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ buộc phải tiếp tục nâng lãi suất do áp lực lạm phát hiện vẫn neo ở mức quá cao.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như đã định giá chắc chắn kịch bản thắt chặt khi nâng xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 lên tới 99,3%. Môi trường lãi suất cao tiếp tục đẩy chi phí cơ hội nắm giữ vàng lên mức bất lợi, làm suy giảm đáng kể sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi suất này.

Ở chiều ngược lại, đà sụt giảm sâu của giá vàng trong tuần qua đã kích hoạt lực cầu vật chất tại hai thị trường tiêu thụ hàng đầu châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Người tiêu dùng tại các khu vực này bắt đầu gia tăng hoạt động mua tích trữ,trong khi một bộ phận giới đầu tư tại Trung Quốc cũng tận dụng nhịp điều chỉnh hiện tại như một cơ hội để gom hàng ở vùng giá chiết khấu.