Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 21/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 21/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng nhẫn tròn 9999, vàng miếng, vàng trang sức tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường.
Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được đúc từ vàng nguyên chất với độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%). Sản phẩm được chế tác theo dạng nhẫn trơn hình tròn, không gắn đá quý hay họa tiết cầu kỳ, chủ yếu phục vụ mục đích tích lũy tài sản.
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn tròn 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng. Tuy nhiên, vì vàng ta khá mềm nên nhẫn dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 21/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 9h ngày 21/11/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji được niêm yết ở mức 12,8 - 13,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 130.000 đồng/chỉ ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.
Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Bên cạnh vàng nhẫn, Tập đoàn Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 9h ngày 21/11/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|12.850.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|12.800.000
|13.300.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|11.750.000
|11.950.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|11.700.000
|11.900.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|12.150.000
|12.550.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|12.100.000
|12.500.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|11.920.000
|12.350.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|8.658.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|6.611.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|4.469.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 9h ngày 21/11/2026
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Doji
|Vàng miếng SJC
|12.850.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|12.800.000
|13.300.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|11.750.000
|11.950.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|12.150.000
|12.550.000
|đồng/chỉ
|SJC
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|12.850.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 5 chỉ
|12.850.000
|13.352.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|12.730.000
|13.330.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|12.730.000
|13.340.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99,99%
|12.630.000
|13.230.000
|đồng/chỉ
|PNJ
|Vàng miếng SJC 999.9
|12.850.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|12.600.000
|13.150.000
|đồng/chỉ
|Vàng Kim Bảo 999.9
|12.600.000
|13.150.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 999.9
|12.350.000
|12.900.000
|đồng/chỉ
|Bảo Tin Minh Châu
|Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|12.830.000
|13.330.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|12.830.000
|13.330.000
|đồng/chỉ
|Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|12.830.000
|13.330.000
|đồng/chỉ
|Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|12.730.000
|13.230.000
|đồng/chỉ
|Bảo Tín Mạnh Hải
|Kim Gia Bảo 24K
|12.830.000
|13.330.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|12.780.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|12.730.000
|13.230.000
|đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|12.850.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Phú Quý
|Vàng miếng SJC
|12.800.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|12.800.000
|13.200.000
|đồng/chỉ
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|12.800.000
|13.200.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 999.9
|12.600.000
|13.100.000
|đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
Theo đà giảm mạnh của giá thế giới, các thương hiệu sáng nay bán ra vàng miếng quanh 133,5 triệu đồng, mức thấp nhất tính từ tháng 9/2025.