Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/6: DXY tăng dựng đứng, thị trường chợ đen tiếp đà giảm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/6 trên thế giới tăng dựng đứng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bật tăng vượt ngưỡng 100 điểm trong phiên vừa qua.

Đồng USD có phiên tăng điểm tích cực khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông củng cố kỳ vọng về lạm phát và lãi suất cao hơn trong những tháng tới.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: inveesting.com.

Theo báo cáo việc làm được giới đầu tư đặc biệt quan tâm do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Sáu, số việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 172.000 trong tháng trước. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 85.000 việc làm trong tháng 5, sau khi tăng 115.000 việc làm trong tháng 4 theo số liệu đã công bố trước đó.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư phần lớn cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra trong tháng này.

Ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược tại Bannockburn Global Forex, nhận định: “Ngưỡng để Fed thay đổi chính sách hiện rất cao và tôi không cho rằng số liệu lần này đủ sức tạo ra sự thay đổi đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm là khá lớn, dù còn cần theo dõi thêm các dữ liệu sắp tới”.

Liên quan đến chiến sự, nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, được Iran hậu thuẫn, đã từ chối lệnh ngừng bắn với Israel, cho thấy những khó khăn ngày càng lớn hơn đối với Mỹ trong việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Iran. Tehran đã yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn tại Lebanon trước khi bất kỳ thỏa thuận hòa bình lớn nào với Mỹ có thể được ký kết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/6 trong nước ít biến động

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.147 VND/USD, đi ngang so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.891 - 26.402 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.940 - 26.352 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên tuần trước.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 6/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.094 - 26.404 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.124 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.404 VND/USD, tương tự cũng đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.061 - 26.404 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.404 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.216 - 26.316 đồng/USD, giảm 19 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.