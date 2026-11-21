Sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực với trên 99% đại biểu tham gia tán thành.

Tại luật này, Bộ Công Thương được giao nghiên cứu lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Hiện giá điện theo thời gian sử dụng chủ yếu áp dụng với khách hàng sản xuất, kinh doanh. Còn hộ gia đình tính theo biểu giá bán lẻ sinh hoạt lũy tiến 5 bậc, với mức thấp nhất 1.901 đồng và cao nhất 3.844 đồng một kWh, chưa gồm VAT.

Từ cuối tháng 4, khung giờ cao điểm từ 17h30-22h30 các ngày trong tuần, tức dồn vào buổi tối; còn thấp điểm 0-6h hàng ngày. Hồi tháng 6, Bộ Công Thương từng cho biết "chưa đủ điều kiện kỹ thuật" để áp giá điện sinh hoạt hộ gia đình theo khung giờ như với điện sản xuất, kinh doanh.

Điện sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu tiêu thụ điện cả nước, chỉ sau nhóm khách hàng công nghiệp. Đây cũng là nhóm khách hàng khó điều chỉnh hành vi sử dụng điện hơn so với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá nghiên cứu mở rộng cơ chế giá điện theo giờ sẽ tạo động lực để người dân điều chỉnh thời điểm sử dụng, hạn chế tập trung vào khung cao điểm; giúp giảm áp lực vận hành hệ thống điện và sử dụng hiệu quả hơn nguồn điện hiện có.

Luật vừa được thông qua cũng bổ sung lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại phiên họp sáng 21/11. Ảnh: Quang Vinh

Về chính sách phát triển điện lực, luật quy định Nhà nước độc quyền đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân, trừ nhà máy sử dụng công nghệ lò phản ứng module nhỏ (SMR). Tức là doanh nghiệp tư nhân cũng được tham gia đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân SMR.

Theo Luật Điện lực hiện hành, Nhà nước độc quyền đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng quyết định.

Lò phản ứng kiểu module nhỏ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến có công suất đến 300 MW mỗi tổ máy, bằng một phần ba lò phản ứng điện hạt nhân truyền thống.

Các module có thể được chế tạo sẵn tại nhà máy rồi vận chuyển từng đơn vị tới vị trí lắp đặt, giúp giảm chi phí, thời gian xây dựng nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhờ tính năng an toàn thụ động. Ước tính chi phí đầu tư mỗi kW theo lò SMR dao động 7.000-12.000 USD, tức 2,1-3,6 tỷ USD cho một nhà máy 300 MW trong 2-3 năm. Trong khi đó, chi phí xây dựng một nhà máy tiêu chuẩn khoảng 6-9 tỷ USD, cần trên dưới 5 năm, thậm chí có dự án hơn 10 năm.

Theo Nghị quyết phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, Chính phủ được giao ban hành cơ chế đầu tư phát triển điện hạt nhân module nhỏ theo từng thời kỳ, căn cứ nhu cầu và tình hình thương mại hóa công nghệ. Doanh nghiệp nhà nước, tư nhân được khuyến khích nghiên cứu, đầu tư điện hạt nhân module nhỏ. Việc phát triển này được yêu cầu phải đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực từ 1/6/2027.