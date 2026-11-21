Làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh) là nơi nhiều thế hệ người dân gắn bó với nghề chế tác tre. Qua bàn tay khéo léo của những người thợ, những thân tre bình dị được tạo tác thành các sản phẩm thủ công mang dấu ấn riêng của địa phương. Ảnh: Nhi Lê.

Một người thợ miệt mài chế tác tre tại làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh). Nghề thủ công truyền thống nơi đây có dấu ấn từ thời Lê Trung Hưng, với các sản phẩm như đồ đan lát, nông cụ, giường tre… được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Nhi Lê.

Những thân tre được dựng thành từng bó lớn, xếp san sát nhau tại khu tập kết nguyên liệu của làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh). Trước khi trở thành sản phẩm thủ công, tre phải trải qua nhiều công đoạn xử lý. Ảnh: Nhi Lê.

Người thợ làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh) cặm cụi cạo lớp vỏ ngoài thân tre, một trong những công đoạn xử lý nguyên liệu trước khi chế tác thành các sản phẩm thủ công. Ảnh: Nhi Lê.

Người thợ làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh) ngâm mình dưới nước, tỉ mỉ làm sạch từng thân tre. Đây là một trong những công đoạn vất vả, đòi hỏi người thợ phải thường xuyên tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Ảnh: Nhi Lê.

Dưới những chiếc ô che nắng, các nghệ nhân làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh) tỉ mỉ xử lý từng thân tre. Để tạo nên những sản phẩm thủ công mang màu sắc đặc trưng từ kỹ thuật hun khói, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và kiên trì. Ảnh: Nhi Lê.

Người thợ làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh) thực hiện công đoạn hun tre bằng lửa, tạo màu sắc đặc trưng cho nguyên liệu. Từ những vật dụng truyền thống như thúng, rổ, rá, chõng tre, làng nghề ngày nay phát triển thêm nhiều sản phẩm như bàn ghế, trường kỷ, bàn làm việc và tranh nghệ thuật. Ảnh: Nhi Lê.

Ở tuổi ngoài 70, người phụ nữ vẫn miệt mài ngâm mình dưới nước, làm sạch từng thân tre tại làng nghề Xuân Lai (Bắc Ninh). Bằng kỹ thuật hun khói truyền thống, người thợ tạo nên những sắc độ đặc trưng cho sản phẩm, từ đen bóng, nâu cánh gián đến nâu nhạt, vàng mà không cần sơn phủ tạo màu. Ảnh: Nhi Lê.

Ở làng nghề mây tre Xuân Lai (Bắc Ninh), người phụ nữ lớn tuổi vẫn cần mẫn vác những thân tre dài trên vai. Nghề tre trúc không chỉ mang lại sinh kế mà còn là nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo tìm hiểu, làng hiện có gần 250 hộ làm nghề, trong đó 45 hộ chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Ảnh: Nhi Lê.

Sau dịch COVID-19, trước những khó khăn trong sản xuất và thu nhập, không ít người dân làng Xuân Lai đã rời nghề mây tre để chuyển sang công việc khác có thu nhập tốt hơn. Dẫu vậy, vẫn còn những người chọn ở lại, tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống và gìn giữ những giá trị đã được cha ông trao truyền. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, từng bước thay thế cách làm thủ công, mở rộng liên doanh, liên kết với đối tác tại các thị trường trong nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Ảnh: Nhi Lê.

Từ những thân tre mộc mạc đến các sản phẩm mang dấu ấn riêng, nghề tre trúc Xuân Lai là kết tinh của kinh nghiệm và sự cần mẫn qua nhiều thế hệ. Giữ nghề hôm nay cũng chính là giữ lại một phần giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Trước đó, để bảo tồn cũng như phát triển làng nghề, vào năm 2016, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Đề án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể mây tre đan Xuân Lai, huyện Gia Bình. Sau hơn một năm thực hiện, nhãn hiệu tập thể tre trúc Xuân Lai đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền. Ảnh: Nhi Lê.