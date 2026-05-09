Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/5: DXY suy yếu, thị trường chợ đen bán ra giảm 40 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/5 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc về ngưỡng 97,78 điểm. Đồng USD chịu tác động sau khi Wall Street Journal đưa tin Iran chưa chấp nhận đề xuất của Mỹ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com

Hiện, giới đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng thận trọng vào khả năng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sớm được giải quyết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì bất chấp các hành động thù địch mới giữa hai nước.

Mỹ cho biết đang chờ phản hồi từ phía Iran, có thể được đưa ra ngay trong ngày thứ Sáu, đối với đề xuất mới nhất của Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực trong khu vực, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng hứng chịu thêm các cuộc tấn công mới.

Các nhà phân tích nhận định tâm lý thị trường đang phần nào được cải thiện khi giá dầu dù vẫn neo ở mức cao nhưng thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Trung Đông nhìn chung vẫn được duy trì.

“Phía Mỹ đã phát đi tín hiệu khá rõ ràng rằng Washington muốn tránh để xung đột leo thang và tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn”, ông Kyle Chapman, chuyên gia phân tích thị trường ngoại hối tại Ballinger Group có trụ sở ở London, cho biết.

Đồng thời, đồng bạc xanh suy yếu trước khi báo cáo việc làm Mỹ được theo dõi sát sao, trong bối cảnh thị trường cũng đánh giá tác động tiềm tàng của giá dầu tăng cao và căng thẳng địa chính trị leo thang đối với lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

"Mặc dù đồng USD đã suy yếu, nhưng chưa có tín hiệu giảm giá nào được kích hoạt, vì độ lệch chưa theo kịp tỷ giá giao ngay và các thước đo biến động tăng/giảm cho thấy vị thế nhìn chung trung lập", các chiến lược gia của BofA viết trong một lưu ý.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/5 trong nước dự báo còn nhiều áp lực

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.112 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.857 - 26.367 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.907 - 26.317 VND/USD, giảm 1 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.087 - 26.367 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.117 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.367 VND/USD, không thay đổi so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.038 - 26.367 VND/USD, giảm 3 đồng chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.367 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.431 - 26.531 đồng/USD, giảm 23 đồng chiều mua và 40 đồng chiều bán so với sáng qua.

Theo bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu (Chứng khoán MB; MBS), vẫn còn nhiều áp lực đối với tỷ giá trong thời gian tới.

Thứ nhất, giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông dự kiến tiếp tục thúc đẩy đà tăng của đồng USD và tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND.

Bên cạnh đó, đồng USD còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí một số quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Thứ hai, thặng dư thương mại thu hẹp khi tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ hoạt động sản xuất.

“Dù kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tích cực hơn từ khoảng cuối quý II/2026 khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn. Đặc biệt khi trong ngắn hạn, việc chi phí vận chuyển tăng mạnh cộng hưởng với xu hướng giảm giá của đồng nội tệ trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh, sẽ làm gia tăng rủi ro về nhập khẩu lạm phát”.