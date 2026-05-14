Phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton

Chiều 13/5, Cục Hải quan cho biết, ngày 25/4, tại bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài, Chi cục Hải quan Khu vực XVII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập số 500618454160 ngày 21/4/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, mã số thuế 4900884013, địa chỉ: Km số 16+800m, Quốc lộ 1A, Khối 18, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Hàng hóa chứa trong container KLFU9050241 được vận chuyển trên xe đầu kéo biển kiểm soát 62H-00943 loại hình quá cảnh.

90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton do Hải quan phát hiện, bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Kết quả phát hiện 5.090 sản phẩm không khai báo, nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex.

Ngày 29/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã có các văn bản số 414/HQMB, 415/HQMB, 416/HQMB, 417/HQMB gửi đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex về việc thông báo phát hiện hàng hóa nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu.

3.980 đồng hồ hiệu Rolex do Hải quan phát hiện, bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Đến ngày 7/5/2026, các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do Hải quan phát hiện bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, cụ thể: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang hiệu Chanel; 90 thời trang hiệu Gucci; 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel.

Sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Trên cơ sở ý kiến của các đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu trên, ngày 8/5/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TG về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, Quyết định số 16/QĐ-HQMB về việc thành lập Hội đồng xác xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt.

Tổng trị giá của tang vật vi phạm được xác định là hơn 1,279 tỷ đồng. Ngày 9/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC về lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.