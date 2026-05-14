Khách Tây săn tìm quần áo cũ giá từ 10.000 đồng ở Hà Nội

Mỗi cuối tuần, từ 9h đến 17h, chợ đồ cũ Đông Tác luôn tấp nập khách. Khoảng hai năm nay, lượng khách nước ngoài tìm đến các sạp hàng tăng đáng kể.

Quầy bà Hồng là một trong những điểm bán đông khách, đồng giá 10.000 đồng mỗi chiếc. Để chọn đồ, khách phải để giày dép bên ngoài và trèo lên các "núi" quần áo lục tìm.

Chợ Đông Tác, nằm trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, dưới chân khu tập thể Khương Thượng, từ lâu được biết đến là khu hàng thùng lớn nhất Hà Nội với khoảng 100 gian hàng nằm san sát.

George, du khách người Anh, tìm đến khu chợ này sau khi đọc thông tin trên các nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch, định tìm mua áo phông và quần jeans. Theo George, dù chất lượng sản phẩm đa số ở mức tốt, vẫn có những món đồ bị ố bẩn nặng. Người mua cần lựa chọn kỹ.

Chị Phạm Yến, chủ gian hàng, kinh doanh tại chợ 14 năm, nói khách nước ngoài tới chợ ngày một nhiều. Nhóm khách này không trả giá nên chưa bao giờ chị nói thách.

Vincent, du khách Pháp, tình cờ biết khu chợ qua các chia sẻ trên mạng xã hội. Ông dành nửa buổi chiều ở đây để xem đồ và mua được hai chiếc áo, hai chiếc mũ chỉ với 100.000 đồng. "Rõ ràng là mức giá rất tốt so với ở Pháp nhưng chất lượng còn phải kiểm chứng", ông nói, đồng thời đánh giá cao sự đa dạng mẫu mã trong chợ. Theo Vincent, mọi lứa tuổi đều có thể tìm món đồ phù hợp tại đây.

Bà Kim Thư, tiểu thương, nói bất ngờ vì khách nước ngoài tìm đến chợ ngày một nhiều. Dù vậy, bà Thư nhận xét bán hàng cho nhóm này khá khó vì kỹ tính khi chọn đồ. Một số khách cũng học được cách trả giá như người Việt, thường dùng điện thoại để bấm số tiền mong muốn. Theo bà Thư, các kiện đồ được nhập theo mùa, chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, nên đảm bảo tính ứng dụng cao. Vấn đề thời trang còn tùy thuộc vào gu của khách và thời gian lựa đồ để tìm ra bộ ưng ý.

Hầu hết hàng trong chợ được nhập theo kiện, mỗi kiện khoảng 100 kg và mẫu mã thay đổi liên tục. Hàng tồn sẽ được bán giảm giá để thu hồi vốn.

Tùy chất lượng từng lô, người bán thường phải bỏ khoảng 2/5 sản phẩm do lỗi hoặc không đạt yêu cầu.

Đồ trong chợ hầu hết là đổ đống, du khách phải bới trong "núi" quần áo chỉ để tìm thấy món hàng hợp ý.

Hailey, người Mỹ sống ở Hà Nội, cho biết khu chợ là điểm đến yêu thích của cô hai năm qua. Cô muốn tìm một vài chiếc váy và quần áo cho mùa hè. Chiếc váy Hailey đang thử có giá 100.000 đồng. Ở Mỹ, sản phẩm tương tự thường có giá hơn 12 USD.

"Khu chợ này như thiên đường đồ cũ, bạn có thể đi mỏi chân mà chưa chọn xong", cô nói.

Một số chủ hàng nắm bắt xu hướng thời trang để tư vấn phối đồ cho khách.

Một kinh nghiệm được các tay săn đồ cũ truyền miệng là nên giữ liên lạc với chủ hàng quen để biết ngày về kiện mới, sẽ mua được nhiều đồ tốt hơn.

"Có quá nhiều thứ để xem trong chợ này và một buổi chiều có lẽ không đủ", Chris, khách Mỹ, chia sẻ. Anh khuyên mọi người nên đi một vòng trước để xem xét.

Trên Google Review, khu chợ được chấm 4,1/5 sao với 470 lượt đánh giá. Nhiều người hài lòng vì mua được đồ cũ chất lượng tốt, giá rẻ, thậm chí đồ hiệu.

Trong khi đó, một số người nước ngoài phản ánh bị chặt chém và khuyên nên có người Việt đi cùng để trả giá. Một số phản ánh khác liên quan đến giá giữ xe cao (20.000 đồng mỗi xe máy).

Ảnh: Hoàng Giang