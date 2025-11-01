Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấn sân vào lĩnh vực phim ảnh, giải trí, sự kiện

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấn sân vào lĩnh vực phim ảnh, giải trí

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, trong những ngày cuối tháng 9/2025, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng tập đoàn Vingroup đã thành lập 3 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như phim ảnh, giải trí, sự kiện, đào tạo tài năng trẻ. Các doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V - Film; Công ty cổ phần Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V - Culture talents và Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện V - Spirit.

Cả 3 doanh nghiệp đều có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần của các cổ đông sáng lập tại các công ty đều như nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup nắm 10% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% cổ phần, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng nắm 25% cổ phần, 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người nắm 5% cổ phần, còn con gái út Phạm Nhật Minh Anh nắm 10% cổ phần tại 3 doanh nghiệp kể trên.

Bà Phạm Thu Hương và Á hậu Nguyễn Phương Nhi cùng góp vốn tại Vin New Horizon

Trong đó, Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V - Film được thành lập ngày 30/9, với 8 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Ông Đặng Thanh Thủy (sinh năm 1969) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V - Culture Talents thành lập ngày 29/9, với 5 ngành nghê đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính là: Giáo dục văn hóa nghệ thuật, chủ yếu là tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa nghệ thuật và nghệ thuật biểu diễn, trình diễn. Ông Đặng Thanh Thủy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện V – Spirit được thành lập ngày 29/9, với 12 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, xúc tiến và quản lý các sự kiện, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, hội nghị, hội thảo… Ông Đặng Thanh Thủy giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Hai người con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tham gia hệ sinh thái Vingroup

Ngoài vai trò người đại diện theo pháp luật của 3 doanh nghiệp kể trên, doanh nhân sinh năm 1969 còn đang giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư và phát triển văn hóa. Doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2025, với vốn điều lệ 500 triệu đồng.

Ông Thủy cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc và là một trong những người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vinpearl đang niêm yết trên HoSE với mã cổ phiếu VPL. Thời điểm tháng 2/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 17.933 tỷ đồng.

Gần nhất, các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon - công ty quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Khu đô thị Cần Giờ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% cổ phần; bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 32% cổ phần, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật; hai con dâu của ông Phạm Nhật Vượng là Á hậu Nguyễn Phương Nhi và bà Bùi Lan Anh, mỗi người nắm giữ 1% cổ phần; con gái ông Vượng - bà Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 1% cổ phần.

Như vậy, đến nay, người con út trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Nhật Minh Anh đã tham gia góp vốn vào 4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của người giàu nhất Việt Nam.