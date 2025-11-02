Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên hơn 1 tỷ USD

Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn hơn 14 lần sau nửa năm

Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo, thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó nâng vốn điều lệ gấp gần 3 lần từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng (gần 1,1 tỷ USD).

Thời điểm thành lập, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần tương đương số vốn góp 1.420 tỷ đồng, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người cũng nắm 5% vốn tương đương 100 tỷ đồng mỗi người, phần còn lại 380 tỷ đồng tương đương 19% vốn góp do Vingroup sở hữu.

Như vậy, so với thời điểm mới thành lập tháng 3/2025, đến nay vốn điều lệ của VinEnergo đã tăng hơn 14 lần khi từ 2.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng.

Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn mạnh chỉ sau nửa năm thành lập - Ảnh: VIC

Theo công bố, cơ cấu vốn của VinEnergo bao gồm 12.134 tỷ đồng (tương đương 45%) là tiền mặt bằng Đồng Việt Nam, phần còn lại 15.701 tỷ đồng (chiếm 55%) được ghi nhận là “tài sản khác” và chưa có thuyết minh chi tiết. Cùng với đó, bà Nguyễn Thanh Thúy (sinh năm 1974) vẫn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Động thái thay đổi vốn điều lệ này diễn ra sau khi VinEnergo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng. Sau giao dịch, công ty đã nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup. Theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 28/10, lượng cổ phiếu VIC do VinEnergo đang nắm giữ có giá trị hơn 36.470 tỷ đồng.

VinEnergo được thành lập trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng. Trong đó, công ty tập trung vào năm hạng mục chiến lược, gồm: Năng lượng tái tạo; Tín chỉ carbon; Tối ưu hóa tài nguyên; Công nghệ lưu trữ năng lượng; Công nghệ năng lượng mới Hydrogen/Ammonia xanh…

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

VinEnergo nhận chuyển giao bộ dữ liệu đo gió ngoài khơi đầu tiên ở Việt Nam

Cùng với đó, VinEnergo và Trung tâm FIMO (trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký kết biên bản hợp tác chuyển giao bộ dữ liệu đo gió ngoài khơi đầu tiên ở Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các dự án sản xuất điện gió quy mô lớn, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia tiên phong về năng lượng xanh trong khu vực.

Bộ dữ liệu đo gió NASA OSW (OffShore Wind) là kết quả nghiên cứu của dự án “Thúc đẩy quy hoạch không gian biển Việt Nam phát triển năng lượng gió ngoài khơi” do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA JPL thực hiện. Các số liệu đo lường tốc độ gió và tổng lượng gió ngoài khơi Việt Nam được thu thập bởi radar vệ tinh của NASA trong hơn một thập kỷ qua, tập trung vào các khu vực dọc bờ biển, quanh hải đảo và bãi cạn, quy mô lên tới hơn 1 triệu km².

Dự án được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ với sự điều phối của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Trung tâm FIMO, bắt đầu từ cuối năm 2023, công bố kết quả vào giữa năm 2025. Dữ liệu được cung cấp ở định dạng chuẩn mã hóa địa lý (geotiff), do FIMO tiếp nhận, lưu trữ, toàn quyền sử dụng.

Theo thỏa thuận, FIMO sẽ cung cấp cho VinEnergo bộ dữ liệu đo gió NASA OSW để ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án năng lượng gió ngoài khơi. Với dữ liệu chính xác, đầy đủ, nguồn gốc hợp pháp và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết từ FIMO, VinEnergo có thể tối ưu hóa các bước nghiên cứu tiền khả thi, rút ngắn thời gian khảo sát sơ bộ và giảm thiểu chi phí ban đầu. Việc chuyển giao bộ dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây và ổ cứng ngoài.