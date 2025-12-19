Hàng loạt biệt thự tiền tỷ phủ cỏ dại, phơi mình giữa nắng mưa ở Bắc Ninh

Dự án KĐT Nam Từ Sơn có tổng diện tích quy hoạch khoảng 200 ha, nằm trên địa bàn phường Từ Sơn (trước đây là phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Dự án do Công ty Cổ phần Thiên Đức làm chủ đầu tư, được khởi động từ năm 2004, với kỳ vọng hình thành “một không gian châu Âu trong lòng Hà Nội – Bắc Ninh”.

Khu đô thị Nam Từ Sơn sau hơn 20 năm triển khai vẫn trong tình trạng hoang hóa.

Theo thông tin công bố, ở giai đoạn I, KĐT được triển khai trên diện tích 22,5 ha, gồm các loại hình biệt thự đơn lập, nhà liền kề. Chủ đầu tư từng quảng bá dự án có hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện, điện nước đầy đủ, cùng các tiện ích như cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, trường học…

Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng thì các căn nhà vẫn mới hoàn thiện phần thô, khu đô thị Nam Từ Sơn vắng bóng cư dân.

Ghi nhận đến giữa tháng 12/2025, toàn khu chỉ có lác đác vài căn nhà được đưa vào sử dụng. Phần lớn các biệt thự bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm, thậm chí phủ kín cả mái nhà, tạo nên khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác.

Hàng loạt biệt thự xây dựng xong phần thô nhưng không có người sinh sống.

Hầu hết các căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô nhưng không có người sinh sống. Theo anh Khương Văn Lực (xã Đại Đồng), dù bị bỏ hoang nhiều năm, các căn biệt thự và lô đất tại đây đều đã có chủ sở hữu. Nhiều trường hợp mua để đầu tư rồi sang nhượng qua nhiều lần, nhưng không về ở. Hiện tại, khu vực này vẫn có giao dịch mua bán đất và nhà ở, song số hộ dân sinh sống thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cũng theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Giang (phường Từ Sơn), khu đô thị được xây dựng từ lâu nhưng hầu như không có tiện ích phục vụ đời sống. Người dân nếu về ở phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng cỏ dại mọc rậm rạp, môi trường bỏ hoang khiến côn trùng sinh sôi, ảnh hưởng đến chất lượng sống, là nguyên nhân khiến rất ít người lựa chọn an cư tại đây.

Cỏ dại mọc um tùm bao quanh các căn biệt thự bỏ hoang.

Điều đáng chú ý là mặc dù xuống cấp và gần như bị bỏ hoang, giá đất nền và nhà xây thô tại Khu đô thị Nam Từ Sơn vẫn được chào bán ở mức cao, khoảng 40–50 triệu đồng/m², tương đương 10–30 tỷ đồng mỗi căn, cao hơn nhiều khu dân cư lân cận đã hoàn thiện hạ tầng và có mật độ dân cư ổn định.

Trước thực trạng dự án bị bỏ hoang kéo dài, UBND phường Từ Sơn đã yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện dự án, rà soát hồ sơ pháp lý cũng như tiến độ đầu tư.

Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết: “Phường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng khu đô thị, từ đó đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, phường kiến nghị Sở Xây dựng rà soát chất lượng các căn biệt thự bỏ hoang, đặc biệt là những hạng mục đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm nếu người dân tự ý vào sử dụng”.

Nhiều căn nhà xuống cấp nghiêm trọng do bỏ không trong thời gian dài.

Mái nhà biệt thự bị cây dại xâm chiếm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khung cảnh nhếch nhác, tiêu điều như một “khu đô thị ma”.

Cỏ rậm và môi trường bỏ hoang tạo điều kiện cho côn trùng sinh sôi.

Các dãy biệt thự liền kề phủ bụi thời gian, không có dấu hiệu sinh hoạt.

Dự án từng được quảng bá là “không gian châu Âu” nhưng hiện trái ngược hoàn toàn.

Đường nội khu vắng vẻ, không bóng người qua lại vào ban ngày.

Giá đất tại khu đô thị vẫn được chào bán cao dù tiện ích thiếu đồng bộ.

Dấu hiệu xuống cấp thể hiện rõ trên tường, cổng và mái nhà các căn biệt thự.