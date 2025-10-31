Hai công ty bầu Đức lên kế hoạch niêm yết có quy mô thế nào?

HAG của bầu Đức công bố kế hoạch kinh doanh táo bạo

Mới đây Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố nghị quyết, thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu các công ty con và triển khai loạt dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, HAG dự kiến niêm yết cổ phiếu của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi trong năm 2026 và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027. HAG cho biết, hiện các công ty con này đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn để thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và hoàn thiện lộ trình niêm yết.

Tại thời điểm 30/9, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 98,78% vốn điều lệ tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai, đơn vị hoạt động tại Gia Lai trong lĩnh vực dịch vụ trồng trọt và sở hữu 99,91% vốn tại Gia Súc Lơ Pang, đơn vị cũng hoạt động tại Gia Lai và kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Ngoài kế hoạch niêm yết, HAG cũng đẩy mạnh mảng nông nghiệp với định hướng mở rộng diện tích trồng cà phê và sầu riêng. Trong năm 2025, HAG sẽ trồng 2.000 ha cà phê giống Arabica và sau đó đầu tư thêm 1.000 ha, nâng tổng diện tích cà phê đến cuối năm lên 3.000 ha.

Giai đoạn 2026 - 2027, diện tích trồng mới mỗi năm dự kiến đạt 3.500 ha, đưa tổng diện tích cà phê đến cuối 2027 của HAG lên 10.000 ha, trong đó 70% là Arabica và 30% là Robusta.

Về sầu riêng, HAG đang sở hữu diện tích 2.000 ha. Công ty lên kế hoạch trồng mới dự kiến 1.000 ha trong 2 năm 2026 và 2027, nâng tổng diện tích lên 3.000 ha vào cuối năm 2027.

Hội đồng quản trị HAG cũng thông qua kế hoạch đầu tư 2 nhà máy chế biến cà phê quy mô lớn tại Lào (công suất 1.500 tấn/ngày) và Việt Nam (công suất 700 tấn/ngày), ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng đến sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, tận dụng lợi thế về địa lý và thổ nhưỡng.

Hoàng Anh Gia Lai cũng thông qua đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000 m2 và 3 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam. Các dự án này được HAG kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Quy mô 2 công ty bầu Đức lên kế hoạch niêm yết

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tiền thân là Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do ông Dương Minh Thành (sinh năm 1982) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 11/2019, công ty chuyển sang hình thức TNHH như hiện nay. Vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 785 tỷ đồng, trong đó HAG nắm giữ 98% vốn, hai cổ đông Thủy Ngọc Dũng và Lê Thị Liễu mỗi người góp 1% vốn. Ông Thủy Ngọc Dũng (sinh năm 1980) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào cuối tháng 10/2025, vốn điều lệ công ty tăng từ 1.285 tỷ đồng lên 1.685 tỷ đồng trong đó, HAG nắm giữ 93,14% vốn góp, ông Thủy Ngọc Dũng và bà Lê Thị Liễu mỗi người góp 3,34% vốn, tương đương 57,85 tỷ đồng mỗi người. Bà Võ Thị Hạnh (sinh năm 1977) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh cũng đang giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của HAGL.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang được thành lập tháng 6/2020 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Kim Luân nắm 40% vốn góp, 2 cổ đông Nguyễn Văn Quý và Lê Văn Thạch mỗi người góp 30% vốn. Ông Nguyễn Kim Luân (sinh năm 1975) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và cây trồng, có trang trại nuôi heo, quỹ đất canh tác lớn và cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho hệ thống của HAG.

Đến tháng 12/2021, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Đến tháng 2/2022, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ lên 500 tỷ đồng. ﻿

Ngày 31/3/2022, HAGL hoàn tất việc mua 50 triệu cổ phần tương đương 99,75% tỷ lệ sở hữu trong Lơ Pang từ các cổ đông lúc bấy giờ với tổng giá trị chuyển nhượng là 2.384 tỷ đồng. Tại ngày mua, HAGL cho biết Lơ Pang sở hữu diện tích đất canh tác nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam là 2.129 ha.

Đến tháng 12/2023, Công ty tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.100 tỷ đồng.﻿ Bà Hồ Thị Kim Chi hiện là Chủ tịch HĐQT Gia Súc Lơ Pang, bà Chi cũng là Phó Tổng Giám đốc HAGL. ﻿

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo thường niên năm 2024 của HAG, doanh thu thuần của Gia Súc Lơ Pang đạt 2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 26 tỷ đồng. Tổng tài sản là 2.882 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2.312 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế ghi nhận 105 tỷ đồng. Tổng tài sản ở mức 3.583 tỷ đồng.