"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu lãi hơn 56 tỷ đồng mỗi ngày

Vinhomes lãi ròng hơn 56 tỷ đồng mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025 với kết quả khả quan.

Trong quý 3, VHM ghi nhận doanh thu hơn 16.419 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 2.465 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh ghi nhận gần 7.900 tỷ đồng.

Chi phí tài chính ghi nhận hơn 3.447 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu hơn 2.699 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh còn hơn 447 tỷ đồng, chi phí quản trị doanh nghiệp tăng nhẹ lên mức 1.231 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, VHM ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 4.436 tỷ đồng, tương đương lãi ròng hơn 49 tỷ đồng mỗi ngày trong 3 tháng gần nhất.

Vinhomes Green Paradise, siêu dự án tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh với quy mô 2.870 ha là dự án tâm điểm của VHM

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VHM ghi nhận doanh thu hơn 51.092 tỷ đồng, bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 70.353 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 18.292 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 15.313 tỷ đồng tương đương lãi ròng hơn 56 tỷ đồng mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm.

Doanh nghiệp cho biết tổng doanh số 9 tháng đầu năm đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ và hiệu quả của chiến lược bán hàng. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng, tăng 93% so với thời điểm cuối quý 3 năm 2024, mức cao kỷ lục, là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vinhomes sở hữu “kho tiền” khổng lồ

Tại thời điểm 30/09/2025, Vinhomes ghi nhận tổng tài sản đạt 768.264 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 234.930 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 6% so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.768 tỷ đồng, tăng mạnh 69%, phản ánh dòng tiền kinh doanh lành mạnh. VHM có hơn 181.864 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hàng tồn kho đạt 125.608 tỷ đồng, tăng 130% so với cuối quý 4/2024, chủ yếu do đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn, phản ánh tiến độ đầu tư tích cực cho chu kỳ mở bán mới. Tâm điểm quý 3 là Vinhomes Green Paradise, siêu dự án tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh với quy mô 2.870 ha, được định vị là Thành phố Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh hàng đầu thế giới, phát triển theo mô hình ESG++.

Vinhomes Green Paradise sở hữu hàng loạt công trình điểm nhấn tầm cỡ quốc tế như Paradise Lagoon 800 ha, Nhà hát Sóng Xanh 7 ha, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất Việt Nam cùng quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn/chứng chỉ BREEAM Communities và ISO 37122, vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo và hệ thống giao thông xanh.

Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị biển mới của Việt Nam và thế giới trong thập kỷ tới, đặc biệt khi hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng chiến lược như Đường sắt tốc độ cao 350 km/h, Cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành – đường Rừng Sác, và tuyến đường vượt biển Vũng Tàu – Cần Giờ đang được đề xuất.

Theo Brand Finance, Vinhomes xếp thứ 7 trong Top 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam 100 2025), tăng 2 bậc so với năm 2024, với giá trị thương hiệu đạt 1,6 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam. Tại Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Award (APEA) 2025, Vinhomes được trao giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á – Corporate Excellence Award” nhờ thành tích nổi bật về kinh doanh, đổi mới và trách nhiệm xã hội.