Triệu phú Mỹ có 75 triệu USD vẫn không ăn ngoài, 12 năm đi xe cũ

Suze Orman là chuyên gia tài chính cá nhân nổi tiếng tại Mỹ, được biết đến rộng rãi qua chương trình The Suze Orman Show. Tính đến cuối năm 2025, khối tài sản của Suze Orman ước tính ổn định ở mức khoảng 75 triệu USD. Con số này đến từ vai trò cố vấn tài chính, tác giả sách, nhân vật truyền hình cùng công việc dẫn podcast.

Phong cách của Orman thẳng thắn, thực tế, tập trung vào việc giúp người bình thường xây dựng nền tảng tài chính vững chắc thay vì làm giàu nhanh. Chính vì vậy, dù sở hữu khối tài sản lớn, Orman vẫn nổi tiếng với triết lý sống tiết chế và kỷ luật, coi việc tôn trọng đồng tiền là cốt lõi của sự tự do tài chính.

Nữ triệu phú mảng tài chính, hiện 74 tuổi, từng nói: "Tôi có cần phải sống tằn tiện không? Thật ra là không. Nhưng tôi yêu cách sống đó, bởi khi bạn biết tôn trọng đồng tiền - dù bạn có bao nhiêu tiền đi nữa - thì tiền bạc cũng sẽ 'quay lại' tôn trọng bạn".

Dù hoàn toàn đủ khả năng mua gần như bất cứ thứ gì, dưới đây là 5 thói quen chi tiêu tiết kiệm mà Orman vẫn luôn duy trì:

Triệu phú, cố vấn tài chính Suze Orman. Ảnh: The Street

Nói không với việc ăn ngoài

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Suze Orman vẫn áp dụng nguyên tắc rất chặt chẽ khi nói đến chi tiêu cho nhà hàng. "Tôi thực sự không thích bỏ tiền ra để đi ăn ngoài. Tôi không thích, hoàn toàn không thích. Nó tốn rất nhiều tiền", Orman chia sẻ.

Orman thừa nhận đôi lúc việc ăn ngoài là khó tránh vì có thể bà không ở nhà hoặc đang ở khách sạn, nhưng nhìn chung, bà vẫn kiên định với quan điểm hạn chế tối đa việc ăn uống tại nhà hàng trong sinh hoạt thường ngày.

Sở hữu xe hơi lâu dài

Trái với thói quen đổi xe sau vài năm của nhiều người, Orman tin tưởng vào việc tận dụng tối đa giá trị từ chiếc xe. "Hiện tại, tôi đã đi chiếc xe của mình được 12 năm và tôi không có kế hoạch bán nó trong nhiều năm tới", bà nói.

Theo Orman, nhiều người đổi xe đơn giản chỉ để gây ấn tượng với những người "thậm chí còn không quen biết hay yêu mến". Và tệ hơn, họ thậm chí mua nó dù phải đi vay mượn.

Tủ đồ và phụ kiện tối giản

Cách Suze Orman lựa chọn phụ kiện cá nhân thể hiện sự nhất quán đáng ngạc nhiên. "Nếu bạn nhìn vào trang sức tôi đeo, đó vẫn là chiếc vòng cổ tôi đã sử dụng từ năm 1994", bà chia sẻ, cho biết thêm khuyên tai và nhẫn của mình gần như không thay đổi suốt nhiều thập kỷ.

Bất ngờ hơn, Orman nói: "Tôi chỉ có một chiếc túi xách. Chỉ một chiếc duy nhất, và nó có từ năm 1993".

Tiết kiệm tiền hưu trí

Một trong những thói quen quan trọng nhất của Suze Orman là bắt đầu tiết kiệm cho tuổi về hưu càng sớm càng tốt. Theo bà, bạn khởi động càng sớm, tiền càng có nhiều thời gian sinh sôi, gần như trở thành "khoản lợi nhuận miễn phí" tích lũy theo năm tháng.

Orman khuyên nên biến việc tiết kiệm hưu trí thành một thói quen cố định, coi đó như một khoản chi bắt buộc hằng tháng, không thể thương lượng. Bà từng viết: "Một người bắt đầu tiết kiệm 15% thu nhập từ năm 25 tuổi và kiên trì duy trì thói quen này sẽ có nền tảng tài chính vững vàng nhiều thập kỷ sau đó".

Lập chiến lược tiết kiệm khẩn cấp

Khi nói về quỹ dự phòng, Suze Orman đưa ra một con số đáng báo động: "Sự thật là 75% người dân Mỹ thậm chí không có nổi 400 USD để xoay xở khi gặp tình huống khẩn cấp".

Theo Orman, giải pháp không quá phức tạp: mỗi người nên mở một tài khoản tiết kiệm riêng cho trường hợp khẩn cấp và cố gắng gửi vào ít nhất 100 USD mỗi tháng. "Chỉ sau một năm, bạn đã có 1.200 USD, chưa kể tiền lãi. Quan trọng hơn, bạn có được sự an tâm", bà nhấn mạnh.