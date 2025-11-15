Đàn ông hay phụ nữ giỏi tiết kiệm hơn?

Ai tiết kiệm nhiều hơn?

Một khảo sát của Yahoo Finance và Marist Poll với hơn 3.000 người Mỹ có tài khoản tiết kiệm hoặc thanh toán cho thấy: 40% phụ nữ cảm thấy “rất không hài lòng” hoặc “hoàn toàn không hài lòng” với khoản tiết kiệm của mình, cao hơn đáng kể so với 28% nam giới. Ngoài ra, hơn một nửa phụ nữ (53%) tiết kiệm ít hơn năm 2024 so với 2023, tỷ lệ này ở nam giới chỉ 42%. Đặc biệt, phụ nữ thế hệ Millennials và Gen X còn chịu tác động nặng hơn (57% và 59%).

Theo báo cáo Wealth Watch 2023 của New York Life, năm 2022, trung bình phụ nữ chỉ tiết kiệm được 3.146 USD, chưa bằng một nửa so với 7.007 USD của nam giới. Tuy nhiên, khoảng cách này không đơn thuần phản ánh khả năng tiết kiệm, mà còn liên quan tới nhiều yếu tố xã hội và kinh tế sâu xa.

Vì sao đàn ông tiết kiệm nhiều hơn?

Nguyên nhân chính không phải vì đàn ông “giỏi giữ tiền” hơn, mà vì họ thường có thu nhập cao hơn và ít vướng trở ngại tài chính. Năm 2024, phụ nữ tại Mỹ chỉ kiếm được khoảng 85% thu nhập so với nam giới và khoảng cách này còn lớn hơn đối với phụ nữ da màu. Dù phụ nữ đã gia tăng tỷ lệ trong các ngành nghề lương cao, họ vẫn tập trung nhiều ở các công việc thu nhập thấp hơn.

Bên cạnh đó, phụ nữ dễ phải gián đoạn sự nghiệp do gánh nặng chăm sóc gia đình. Hơn 60% trong số 53 triệu người Mỹ làm công việc chăm sóc người lớn tuổi hoặc người khuyết tật là phụ nữ. Việc nghỉ làm hoặc làm công việc linh hoạt nhưng lương thấp khiến họ mất cơ hội thăng tiến, tăng lương và tích lũy cho hưu trí. Theo Viện Đô thị (Urban Institute), phụ nữ sinh từ 1981–1985 mất trung bình 295.000 USD thu nhập và quyền lợi hưu trí trong suốt cuộc đời vì gánh nặng chăm sóc này.

Rào cản về kiến thức và cơ hội tài chính

Nhiều phụ nữ vẫn chưa được tham gia đầy đủ vào các cuộc trò chuyện tài chính và thường cảm thấy thiếu tự tin khi đặt câu hỏi hoặc lập kế hoạch tài chính. Không ít người từng bị bỏ qua, bị áp lực hoặc chỉ được “bán” sản phẩm tài chính mà không được tư vấn đúng nghĩa. Quan niệm phụ nữ là “người giữ ngân sách” thay vì “người tạo dựng tài sản” vẫn tồn tại, khiến nhiều người không dám ưu tiên cho tương lai tài chính của chính mình.

Theo các chuyên gia, để thu hẹp khoảng cách tiết kiệm, phụ nữ cần được tiếp cận thông tin tài chính minh bạch, nhận sự hỗ trợ từ nơi làm việc (chính sách nghỉ phép có lương, công việc linh hoạt) và từ các dịch vụ tài chính thân thiện hơn. Khi được trang bị đúng công cụ và kiến thức, phụ nữ hoàn toàn có thể xây dựng tài sản ngang bằng, thậm chí vượt nam giới.