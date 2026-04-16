Diễn viên lồng tiếng Doraemon qua đời, tài sản hàng triệu USD không ai thừa kế

Theo Yahoo, Nobuyo Oyama qua đời cuối năm 2024, tài sản để lại gồm bất động sản, công ty tư nhân... Vì Nobuyo Oyama không có con, không có người thừa kế, do đó, toàn bộ tài sản của bà, bao gồm căn nhà trị giá 200 triệu yên (1,26 triệu USD), có khả năng sẽ bị nhà nước tịch thu.

Tạp chí săn ảnh Nhật Bản Josei Jishin trước đó đưa tin, xác định tương lai không sinh con, sau khi kết hôn, diễn viên Nobuyo Oyama và chồng, diễn viên Keisuke Sunagawa, đã mua một căn nhà hai tầng, có hầm ở khu dân cư cao cấp tại Tokyo vào năm 1995. Để chuẩn bị cho tuổi hưu trí, họ thiết kế ngôi nhà với các tiện nghi chuyên hỗ trợ người già, gồm bồn tắm jacuzzi và phòng xông hơi... Tuy nhiên, năm 2012, bà Nobuyo Ōyama bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, được đưa đến viện dưỡng lão. Ông Keisuke Sunagawa lại được chẩn đoán mắc ung thư niệu quản vào năm 2016 và phải nhập viện. Ông qua đời năm 2017, để lại vợ.

Bà Nobuyo Oyama qua đời năm 2024. Biệt thự của bà, ban đầu được đăng ký dưới tên công ty cá nhân. Tuy nhiên công ty đã ngừng hoạt động và thanh lý tài sản vào tháng 11/2025, căn nhà cũng được rao bán. Toàn bộ tài sản của vợ chồng quá cố, bao gồm cả tiền thu được từ việc bán bất động sản, dự kiến bị quốc hữu hóa.

Diễn viên lồng tiếng kỳ cựu người Nhật Bản Nobuyo Oyama qua đời vào ngày 29/9/2024. Bà lồng tiếng cho Doraemon từ năm 1979 đến năm 2005. Suốt 26 năm, giọng nói của bà trở nên vô cùng quen thuộc với người dân Nhật Bản và Đài Loan cũng như khán giả quốc tế.