Trúng độc đắc nhưng giấu vợ để sống xa hoa một mình

Ông S. (tên viết tắt) là nhân viên một nhà máy đã nghỉ hưu. Vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại thủ đô, vợ chồng ông sống tằn tiện với khoản lương 300.000 yen mỗi tháng. Suốt nhiều năm, họ chỉ tích cóp được khoảng 27 triệu yen.

Bước ngoặt xảy đến khi ông S. mua vài tờ vé số tại quán cà phê quen thuộc và trúng giải độc đắc 600 triệu yen. "Con số quá lớn khiến tôi sợ hãi, bởi tỷ lệ trúng còn thấp hơn cả bị sét đánh", ông chia sẻ với truyền thông hồi giữa tháng 11.

Người dân mua vé số tại một cửa hàng ở Nhật Bản. Ảnh: SCMP

Thay vì chia sẻ tin vui, ông quyết định giấu kín vì lo vợ sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Trước đó, bà từng cấm ông uống bia và bắt sử dụng một chiếc ôtô cũ. Ông nói dối mình chỉ trúng 5 triệu yen (32.000 USD) và sẽ dùng tiền đó sửa nhà.

Với khối tài sản bí mật, ông S. bắt đầu cuộc sống hai mặt. Ông sắm một chiếc ôtô hạng sang, đăng ký các gói nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp và đi du lịch khắp Nhật Bản. Trong 6 tháng, ông tiêu hết 18 triệu yen.

Để tránh bị phát hiện, ông vẫn mặc quần áo cũ, đi tàu điện ngầm đến bãi gửi rồi mới lái xe đi chơi. Ông đồng thời hạn chế tiếp xúc với bạn bè.

Tuy nhiên, lối sống lén lút nhanh chóng khiến ông rơi vào khủng hoảng tâm lý. Trong những chuyến du lịch xa hoa một mình, nhìn các gia đình khác vui vẻ bên nhau, ông lại nhớ về người cha đã qua đời trong cô độc và khánh kiệt của mình.

Tiền bạc thiếu sự chia sẻ với người thân chỉ mang lại cảm giác tội lỗi. Ông S. chán nản đến mức mặc đồ ngủ cả ngày. "Nếu số tiền này đến từ nỗ lực của bản thân, tôi sẽ rất tự hào. Nhưng sự may mắn này chỉ gợi lại những ký ức khó chịu và làm đảo lộn cuộc sống", ông nói.

Sau khi tham vấn chuyên gia, ông quyết định dùng khoảng 500 triệu yên còn lại đầu tư vào bảo hiểm, chỉ định vợ và con là người thụ hưởng. Câu chuyện của ông S. thu hút sự chú ý lớn tại Nhật Bản, như một bài học về việc sự giàu có bất ngờ đôi khi không mang lại hạnh phúc, mà chỉ tạo ra xung đột giá trị sống nếu thiếu đi sự sẻ chia.