Giới siêu giàu xếp hàng mua nhà Thụy Sĩ sau khi rời Dubai

Những tháng gần đây, thị trấn Zug ở Thụy Sĩ ghi nhận lượng lớn người nước ngoài giàu có, đặc biệt từ Dubai, tìm đến mua hoặc thuê nhà. Theo Simon Incir, thuộc công ty môi giới bất động sản Engel & Völkers, lượng khách từ Dubai đang tăng mạnh, bao gồm người Italy, Pháp, Thụy Sĩ và Anh từng sinh sống tại đây. Ông cho biết nhiều người hiện cân nhắc rời đi để tìm một môi trường ổn định hơn tại châu Âu.

Zug vốn đã là trung tâm tài chính và công nghệ, nơi tập trung nhiều công ty giao dịch hàng hóa và tiền điện tử. Tuy nhiên, làn sóng dịch chuyển đang đẩy nhu cầu lên mức cao mới, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp.

Các chuyên gia nhận định giới siêu giàu đang rời bỏ Dubai để đến thị trấn Zug của Thụy Sĩ. Ảnh: Mail

Các ngân hàng và công ty quản lý tài sản cho biết nhu cầu tư vấn từ khách hàng có liên quan đến Dubai tăng rõ rệt. Heinz Tännler, giám đốc tài chính của Zug, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy số lượng yêu cầu tư vấn đang tăng. Dĩ nhiên, chúng tôi rất tiếc về hoàn cảnh này nhưng thực tế là Zug đang được hưởng lợi".

Dữ liệu thực tế tại địa phương cũng cho thấy sức nóng của thị trường. Người dân cho biết các buổi xem nhà xuất hiện cảnh xếp hàng dài quanh khu phố, điều hiếm thấy ở một thị trấn chỉ khoảng 135.000 dân. Một nhân viên ngân hàng mô tả hàng người chờ xem nhà "vòng quanh khu phố", trong đó có người vừa bay từ Dubai đến ngay trong ngày.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển này được cho là liên quan đến căng thẳng chính trị tại Trung Đông, đặc biệt sau các diễn biến quân sự liên quan đến Iran. Các chuyên gia nhận định khi rủi ro tăng lên, nhu cầu chuyển tài sản ra khỏi khu vực cũng tăng theo, nhất là với nhóm có giá trị tài sản lớn.

Một số khách hàng giàu có chuyển tiền trước khi chuyển nơi ở. Các nhà quản lý tài sản tại Thụy Sĩ cho biết khách hàng càng giàu thì quyết định dịch chuyển tài sản càng nhanh. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm cao của giới siêu giàu trước biến động.

Ở góc nhìn rộng hơn, Bernhard Bauhofer, chuyên gia về danh tiếng, nhận định: "Giới siêu giàu đang lo lắng. Càng nhiều tiền, họ càng sợ mất nó". Ông cho rằng trong mọi cuộc khủng hoảng, giá trị của Thụy Sĩ luôn được củng cố nhờ sự ổn định và tính trung lập.

Hàng nghìn người nước ngoài đã rời Dubai sau những bất ổn về chính trị gần đây. Ảnh: Mail

Thụy Sĩ từ lâu đã được coi là nơi trú ẩn an toàn cho tài sản nhờ hệ thống chính trị ổn định và chính sách thuế linh hoạt, cho phép một số cư dân đóng thuế dựa trên chi phí sinh hoạt thay vì thu nhập. Điều này tiếp tục là yếu tố thu hút dòng tiền trong bối cảnh bất ổn.

Nghịch lý ở đây là, trong khi một số trung tâm tài chính tại Trung Đông đang phát triển nhanh, dòng tiền lại có xu hướng quay về các thị trường truyền thống như Thụy Sĩ khi rủi ro tăng cao.

Hệ quả là thị trường địa phương bắt đầu chịu áp lực, từ giá bất động sản đến nhu cầu dịch vụ tài chính. Đồng franc Thụy Sĩ cũng tăng giá mạnh, đạt mức cao nhất so với euro trong một thập kỷ sau các biến động gần đây.

Theo Patrik Spiller từ Deloitte Thụy Sĩ, dòng tiền từ Trung Đông có thể lên tới "vài chục tỷ USD" trong thời gian tới. Ông cho biết các cuộc thảo luận giữa ngân hàng, văn phòng quản lý tài sản và khách hàng giàu có hiện vẫn diễn ra.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều chọn cách dịch chuyển tài sản sang các thị trường an toàn. Một số nhà đầu tư vẫn tiếp tục ở lại, chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh biến động.

Giới chuyên gia nhận định xu hướng này có thể tiếp diễn nếu bất ổn kéo dài nhưng cũng có khả năng đảo chiều khi tình hình khu vực ổn định trở lại.