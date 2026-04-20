Giá xăng dầu hôm nay 20/4 mới nhất: Dầu thế giới tăng vọt trước động thái của Mỹ và Iran

Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá dầu tăng vọt hơn 6% ngay khi mở phiên giao dịch đầu giờ sáng nay 20/4, trong bối cảnh lo ngại thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể sụp đổ sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ.

Cụ thể, dầu Brent giao sau tăng 5,51 USD, tương đương 6,1%, lên 95,89 USD/thùng vào lúc 7h52. Trong khi đó, dầu thô Mỹ (WTI) tăng 5,46 USD, tương đương 6,5%, lên 89,31 USD/thùng.

Tại thời điểm lúc 18h30 ngày 20/4, giờ Việt Nam, giá dầu thô Mỹ (WTI) giao dịch ở mức 87,71 USD/thùng, tăng 51,2 USD/thùng, tương đương mức tăng 6,2% so với chốt phiên cuối tuần qua.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao dịch ở mức 95,13 USD/thùng, tăng 4,75 USD/thùng, tương đương mức tăng 5,25% so với chốt phiên tuần trước.

Trước đó, vào thứ 6, sau khi Iran tuyên bố cho phép tất cả các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, giá dầu thế giới đã lao dốc tới 9%.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy hơn 20 tàu đã đi qua eo biển này trong ngày thứ Bảy, vận chuyển dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kim loại và phân bón — mức cao nhất kể từ ngày 1/3.

Tuy nhiên, phía Mỹ vào Chủ nhật thông báo đã bắt giữ một tàu chở hàng của Iran. Trong khi Iran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Tehran cũng cho biết sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai mà phía Mỹ kỳ vọng khởi động trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần hết hiệu lực trong tuần này, do các yêu cầu “quá mức và phi lý” từ phía Mỹ cũng như lập trường liên tục thay đổi của Washington.

Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ hết hiệu lực vào thứ Tư. Trong khi các đại diện Mỹ dự kiến đến Islamabad trong ngày thứ Hai để tham gia đàm phán liên quan đến Iran, phía Tehran vẫn chưa công bố liệu có cử phái đoàn tới Pakistan hay không.

Thị trường đã nhanh chóng phản ứng với các thông tin này. Và giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần này đã tăng trở lại.

Giá xăng dầu trong nước

Lúc 17h chiều ngày 20.4, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.592 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (8/4, 9/4 và 16/4) với tổng mức giảm tới 13.747 đồng/lít với dầu diesel và 4.261 đồng/kg với dầu mazut.

Mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.