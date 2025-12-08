Người Mỹ giàu lên nhanh chóng mặt: Mỗi ngày có thêm hơn 1.000 triệu phú

Khái niệm “triệu phú” từng được mặc định là biểu tượng của sự giàu có. Tuy nhiên theo thời gian, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát cao và chi phí sinh hoạt leo thang, giá trị thực của 1 triệu USD đã giảm đáng kể. Vì vậy, có 1 triệu USD tài sản ròng đôi khi chưa đủ để đảm bảo một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, nhất là với những người chi tiêu nhiều mỗi năm.

Dù vậy, định nghĩa phổ biến nhất hiện nay vẫn là người có tài sản ròng đạt từ 1 triệu USD trở lên. Trong thế giới các triệu phú, mức độ giàu có chênh lệch rất lớn: người có 1 triệu USD có thể vẫn bấp bênh, trong khi người sở hữu 10 hay 100 triệu USD gần như không phải lo lắng về an toàn tài chính.

Việc lạm phát “bào mòn” đồng tiền vô hình trung khiến số người đạt mốc triệu phú tăng nhanh hơn. Điều đó không đồng nghĩa ai cũng giàu lên – mà đơn giản là giá trị của triệu USD đã khác xưa.

Mỹ hiện có bao nhiêu triệu phú và con số này tăng nhanh ra sao?

Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2025 của UBS, Mỹ có 23,831,000 triệu phú trong năm 2024 – chiếm gần 40% tổng số triệu phú toàn cầu, vượt xa mọi quốc gia khác.

Số triệu phú tại Mỹ tăng thêm khoảng 1,5% so với năm trước, tương đương 379.000 người, tức hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày. Tuy nhiên tốc độ này vẫn chậm hơn nhiều nước như Ấn Độ hay Trung Quốc – nơi tầng lớp giàu mới gia tăng mạnh hơn.

Sự phân bổ tài sản tại Mỹ lại cho thấy một thực tế khác: 1/5 hộ gia đình do người da trắng đứng tên có tài sản ròng trên 1 triệu USD, trong khi tỷ lệ này ở hộ gia đình da màu chỉ 1/20. Khoảng cách giàu nghèo theo sắc tộc vẫn là vấn đề kéo dài.

Vì sao nhiều người Mỹ đang trở thành triệu phú hơn trước?

Một phần lý do đến từ lạm phát và tăng giá tài sản. Khi giá nhà, chứng khoán và các khoản đầu tư tăng, giá trị tài sản ròng của nhiều hộ gia đình tự động vượt mốc 1 triệu USD mà không cần thay đổi mức thu nhập.

Ngoài ra, thị trường đầu tư tại Mỹ phát triển mạnh với nhiều kênh đa dạng – từ chứng khoán, trái phiếu, quỹ hưu trí tới các tài khoản ưu đãi thuế – giúp tài sản tăng trưởng nhanh hơn nếu đầu tư lâu dài.

Tuy vậy, trở thành triệu phú không chỉ là “gió thổi lên là giàu”, mà còn là hiệu quả của kỷ luật tài chính, tư duy dài hạn và thói quen đầu tư ổn định.

Những thói quen tài chính phổ biến ở các triệu phú

Đầu tư sớm: Càng bắt đầu sớm, sức mạnh của lãi kép càng lớn. Một nhà đầu tư 20 tuổi chỉ cần tiết kiệm ít hơn nhiều so với người bắt đầu từ tuổi 35 để đạt cùng mức tài sản.

Giảm chi tiêu linh tinh: Các triệu phú thường rất kỷ luật trong kiểm soát chi phí. Họ cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết, tối ưu phí sinh hoạt và ưu tiên để tiền đi vào đầu tư.

Tăng thu nhập: Bên cạnh tiết kiệm, họ tìm cách tăng thu nhập như xin tăng lương, đổi việc, làm thêm nghề phụ hoặc đầu tư vào kỹ năng mới để mở rộng cơ hội.

Cẩn trọng với nợ: Nhiều triệu phú tránh dùng nợ tiêu dùng và thẻ tín dụng. Họ duy trì quỹ dự phòng để không phải vay mượn với lãi suất cao.

Tận dụng tài khoản ưu đãi thuế: Tại Mỹ, tài khoản như IRA, 401(k), Roth IRA giúp tiết kiệm thuế và tối ưu lợi nhuận đầu tư dài hạn – một lợi thế quan trọng để tích lũy tài sản.

Nhờ chuyên gia khi cần: Họ không tự làm tất cả, mà tìm cố vấn tài chính hỗ trợ hoạch định chiến lược và phân bổ tài sản.

Tư duy dài hạn: Hầu hết triệu phú đạt được 7 con số nhờ kiên trì nhiều năm. Họ có mục tiêu rõ ràng, đầu tư đều đặn và không bị cuốn theo biến động ngắn hạn.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Mỹ vượt mốc 1 triệu USD tài sản ròng, việc trở thành triệu phú không còn quá “trên trời”. Nó thực tế hơn nhờ sự kết hợp giữa đầu tư dài hạn, kiểm soát chi tiêu và tăng thu nhập.

Bạn không cần hiểu hết mọi kiến thức tài chính, nhưng cần có kế hoạch, kỷ luật và sự kiên nhẫn. Quan trọng hơn cả, hướng tới tự do tài chính là hành trình dài – và trở thành triệu phú chỉ là một cột mốc trên đường.