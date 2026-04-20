Đùa nghịch, 2 người đàn ông U50 làm vỡ ngà voi trị giá 5,2 tỷ đồng

Sự việc xảy ra tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Ancient Ozarks, tại California (Mỹ). Hai du khách là Brett Howard (46 tuổi) và Todd Azevedo (48 tuổi), cùng đến từ thành phố Petaluma, đã có hành vi nô đùa quá mức khi tham quan bảo tàng.

Hai người đàn ông đùa nghịch làm vỡ đồ giá trị trong bảo tàng. Ảnh: Nypost

Được biết, một người đã trèo lên vai người còn lại, sau đó với tay bám vào chiếc ngà voi ma mút nặng khoảng 90kg đang được trưng bày. Hành động này khiến hiện vật bị mất thăng bằng, rơi xuống sàn và vỡ thành nhiều mảnh.

Một nhân viên bảo tàng đã phát hiện vụ việc qua hệ thống camera an ninh. Khi được yêu cầu làm việc, hai người đàn ông đã rời khỏi hiện trường, tuy nhiên sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và khởi tố.

Theo ước tính, chiếc ngà voi ma mút lông dài có niên đại khoảng 10.000 năm, giá trị lên tới 200.000 USD (5,2 tỷ đồng) và là hiện vật độc bản, không thể thay thế, Nypost đưa tin 17/3.

Hiện hai người đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 15.000 USD (394 triệu đồng). Nếu bị kết tội, mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 4 năm tù giam. Ngoài ra, theo điều kiện bảo lãnh, họ không được phép liên lạc với nhau, cũng như bị cấm đến các cơ sở thuộc hệ thống Top of the Rock và Bass Pro Shops trên toàn nước Mỹ.

Cảnh sát trưởng hạt Taney, ông Brad Daniels, cho biết: "Đây là một hiện vật độc nhất vô nhị, không thể có cái thứ hai. Dù vẫn còn một số mảnh lớn, nhưng nhiều phần đã bị vỡ vụn và không thể phục hồi hoàn toàn. Thật khó tin khi những người trưởng thành lại có hành vi như vậy".