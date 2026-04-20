Nhà phân phối HiPP nói gì về nghi vấn sản phẩm ăn dặm HiPP dính thuốc chuột?

Thu hồi tại châu Âu, Bộ Y tế phát cảnh báo

Tối 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Trước đó, Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ - đã phối hợp cùng chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm “HiPP Vegetable Carrot with Potato” loại hũ 190 gram tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Nguyên nhân được xác định là do nghi ngờ sản phẩm có chứa thuốc diệt chuột.

Trước diễn biến này, để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung: Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP; Cùng đó, làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Trên website chính thức của Công ty TNHH Thương mại Vạn An - đơn vị trực tiếp phân phối các sản phẩm HiPP tại Việt Nam - vẫn không xuất hiện bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm hay khuyến cáo ngừng sử dụng gửi tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4/2026.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin liên quan đến các lô sản phẩm bị cảnh báo nếu đang lưu hành.

Nhà phân phối nói gì?

Trong khi cơ quan quản lý đã phát đi cảnh báo khẩn thì theo khảo sát của phóng viên, đến hơn 15h ngày 20/4, trên website chính thức cũng như trang Facebook của Công ty TNHH Thương mại Vạn An - đơn vị trực tiếp phân phối các sản phẩm HiPP tại Việt Nam - vẫn không xuất hiện bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm hay khuyến cáo ngừng sử dụng gửi tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trên trang Facebook của doanh nghiệp này đã xuất hiện bình luận từ khách hàng hỏi về thông tin thu hồi sản phẩm HiPP nêu trên. Tuy nhiên, các câu hỏi này không nhận được phản hồi từ phía đơn vị phân phối.

Để làm rõ tiến trình rà soát cũng như các thông tin về số lượng sản phẩm đơn vị này đã nhập khẩu, số lượng đã bán ra thị trường, lượng tồn kho và các khuyến cáo chính thức tới người tiêu dùng, phóng viên đã liên hệ với Công ty TNHH Thương mại Vạn An.

Trả lời phóng viên, đại diện Công ty TNHH Thương mại Vạn An cho hay: “Theo thông báo chính thức từ HiPP ngày 19/04/2026, vụ việc xuất phát từ hành vi can thiệp trái phép từ bên ngoài và liên quan đến một vụ tống tiền đang được cơ quan chức năng điều tra. Việc thu hồi chỉ áp dụng đối với các lọ thủy tinh dinh dưỡng trẻ em HiPP được mua tại hệ thống SPAR ở Áo. Các sản phẩm HiPP tại thị trường châu Á hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sự việc không liên quan đến quy trình sản xuất hay chất lượng sản phẩm của HiPP”.

Đại diện HiPP cũng khuyến nghị, “người tiêu dùng kiểm tra kỹ tình trạng bao bì, đặc biệt là độ kín của nắp (âm thanh “pop” khi mở), và không sử dụng sản phẩm nếu có dấu hiệu bất thường”. Bên cạnh đó, HiPP cũng gửi kèm cho phóng viên 1 văn bản với nội dung: “Thông báo quan trọng đến người tiêu dùng về việc thu hồi lọ thủy tinh dinh dưỡng trẻ em HiPP được mua tại hệ thống Spar tại Áo” mà không cung cấp cụ thể các nội dung phóng viên nêu ra.

Trong khi đó, theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, các đơn vị phân phối phải chủ động thông báo tới hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng, triển khai thu hồi và báo cáo đầy đủ số liệu liên quan. Với văn bản phát ra nhưng lại không được đăng tải rộng rãi trên các trang cá nhân của mình, liệu người tiêu dùng sẽ tiếp nhận thông tin này từ HiPP như thế nào? Điều này đặt ra câu hỏi về sự minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng các sản phẩm của HiPP.