5 bước sắp xếp dòng tiền để sống không còn phụ thuộc vào lương tháng

Với nhiều nhân viên văn phòng, cảm giác "giàu có" thường chỉ kéo dài vài ngày đầu tháng. Sau khi thanh toán hóa đơn và chi cho vài cuộc vui, họ nhanh chóng rơi vào trạng thái thâm hụt và lại ngóng chờ kỳ lương tiếp theo. Vấn đề không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở việc thiếu một quy trình quản lý dòng tiền rõ ràng.

Theo chuyên gia tư vấn tài chính và quản trị rủi ro của Notch HR, bà Eno Esitikotm, sống dựa vào đồng lương hàng tháng là "chi hết tiền lương hiện tại trước khi kịp nhận kỳ lương tiếp theo". Từ kinh nghiệm nhiều năm làm giám đốc tư vấn tài chính và quản trị rủi ro, bà đề xuất một quy trình 5 bước sắp xếp thu nhập cần thực hiện ngay khi nhận lương, giúp quản lý tiền hiệu quả hơn và dần thoát khỏi cảnh sống dựa vào lương tháng.

Bước 1: Theo dõi chi tiêu

Bước đầu tiên để quản lý lương và thoát khỏi vòng luẩn quẩn "sống dựa vào lương tháng" là hiểu rõ mình đang chi tiền vào đâu.

Hãy bắt đầu bằng việc lập một bản ngân sách đơn giản, liệt kê đầy đủ các khoản chi cố định và chi linh hoạt hằng tháng như tiền nhà, hóa đơn, thực phẩm, đi lại, giải trí và cả các khoản nợ đang phải trả.

Sau đó, duy trì thói quen ghi chép mọi khoản chi hoặc kiểm tra sao kê ngân hàng định kỳ. Việc rà soát thường xuyên sẽ giúp bạn nhận ra mình đang "vung tay quá trán" ở đâu, đâu là khoản có thể cắt giảm và từ đó điều chỉnh kịp thời.

Ảnh minh họa: Canva.

Bước 2: Cắt giảm chi phí

Khi đã có bức tranh rõ ràng về dòng tiền, bước tiếp theo là mạnh dạn cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Chuyển sang nấu ăn ở nhà nhiều hơn, hủy bớt các dịch vụ giải trí, ứng dụng hoặc gói thành viên không còn giá trị. Bên cạnh đó, việc tối ưu chi phí đi lại, so sánh giá trước khi mua những món đồ lớn và tận dụng mã giảm giá, chương trình khuyến mại cũng giúp ngân sách "dễ thở" hơn.

Bước 3: Xây dựng quỹ khẩn cấp

Chuyên gia tài chính khuyến nghị mỗi người nên hướng tới mức quỹ khẩn cấp tương đương khoảng ba đến sáu tháng chi phí sinh hoạt cơ bản, tùy vào độ ổn định công việc và hoàn cảnh gia đình.

Để xây quỹ, hãy mở một tài khoản tiết kiệm riêng và thiết lập chuyển tiền tự động ngay khi lương về, coi đây là "một hóa đơn bắt buộc phải trả cho chính mình". Quỹ khẩn cấp sẽ trở thành lớp đệm tài chính an toàn, giảm áp lực tâm lý và tránh rơi sâu hơn vào nợ nần khi biến cố xảy ra.

Bước 4: Tăng thu nhập

Nếu đã cắt giảm chi tiêu, có quỹ khẩn cấp bước đầu nhưng vẫn chật vật với các khoản phải trả, vấn đề có thể nằm ở mức thu nhập. Khi đó, bên cạnh việc thắt chặt chi tiêu, bạn cần chủ động tìm cách "nới rộng" nguồn thu.

Đề xuất doanh nghiệp tăng lương dựa trên thành tích và đóng góp, tìm thêm công việc bán thời gian theo kỹ năng cá nhân. Đầu tư cho học tập, chứng chỉ nghề nghiệp để chuyển sang lĩnh vực có biên độ lương tốt hơn cũng là một chiến lược đáng cân nhắc.

Dù con đường nào, mục tiêu chung vẫn là tạo thêm dòng tiền để tiết kiệm, trả nợ và đầu tư, thay vì mãi xoay vòng trong tình trạng đủ sống nhưng không đủ tích lũy.

Ảnh minh họa: Canva.

Bước 5: Ưu tiên trả nợ

Lập danh sách tất cả các khoản nợ, ghi rõ số dư, lãi suất và mức trả tối thiểu để nhìn thấy bức tranh tổng thể. Từ đó, tập trung trả nhanh những khoản nợ lãi suất cao như thẻ tín dụng hoặc vay tiêu dùng, vì đây là những khoản có thể "phình to" rất nhanh nếu chỉ trả mức tối thiểu.

Việc hợp nhất các khoản nợ nhỏ lẻ thành một khoản vay có lãi suất thấp hơn, kèm theo kế hoạch trả góp cụ thể, sẽ giúp dễ quản lý và giảm tổng chi phí lãi. Quan trọng hơn là hạn chế phát sinh nợ mới trong thời gian này, đồng thời tận dụng mọi khoản thu thêm để trả nợ nhanh hơn. Mỗi khoản nợ được xóa đi là một bước tiến gần hơn tới sự ổn định và tự do tài chính mà nhiều người mong muốn.