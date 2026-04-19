Chốt giá vàng hôm nay ngày 19/4 giảm mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 19/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 19/4 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 172 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 19/4, giá vàng trong nước ngày 19/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 19/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 19/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 19/4, chốt một tuần giao dịch giảm cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3,5 triệu đồng/lượng và mức giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 3,9 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 19/4, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,5 –171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 19/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 19/4 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.834 USD/ounce, tăng 86 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.897 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch nhiều phiên tăng giá, chốt tuần lên mốc trên 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư vừa theo dõi diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, vừa quan sát tín hiệu từ thị trường tài chính toàn cầu.

Ở kịch bản tích cực, một số chuyên gia cho rằng vàng vẫn còn dư địa đi lên nếu tâm lý phòng thủ quay trở lại. Ông Adam Button - Giám đốc chiến lược tiền tệ của Forexlive.com - cho rằng, vàng vẫn là tài sản có sức hấp dẫn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa thực sự biến mất.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng thị trường đang đối mặt áp lực điều chỉnh. Ông Darin Newsom - Chuyên gia phân tích cấp cao của Barchart.com - đánh giá, hợp đồng vàng tháng 6 đang tiến sát vùng cản kỹ thuật quan trọng là đường trung bình động 50 ngày.

Trong khi đó, một số chuyên gia thiên về kịch bản đi ngang khi cho rằng vàng đang trong giai đoạn dò hướng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.834 USD/ounce (tương đương khoảng 153,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 19/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 19/4, giá vàng ngày 20/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.