FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT tiếp tục bị ngân hàng "siết nợ" hàng trăm bất động sản

FLC tiếp tục bị ngân hàng MSB thu giữ hàng trăm bất động sản

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhằm xử lý thu hồi nợ.

Theo MSB, nguyên nhân xuất phát từ việc khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Việc thu giữ được thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật.

Danh mục tài sản bị thu giữ gồm hàng trăm bất động sản đứng tên Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Cụ thể, MSB sẽ thu giữ 207 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đắk Đoa (xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai); 10 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái FLC (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); 1 tài sản khác tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai). Tất cả đều đứng tên Tập đoàn FLC.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến thu giữ 169 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Định tại Phân khu số 6, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Thời gian thu giữ dự kiến được thực hiện sau ngày 10/5.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ của Bamboo Airways.

Danh mục tài sản gồm quyền sử dụng đất với diện tích gần 86.300 m2, tương ứng 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Các tài sản này thuộc Khu C - khu biệt thự nhà ở trong Khu phức hợp Đắk Đoa (xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai), do Tập đoàn FLC sở hữu.

Theo kế hoạch, Sacombank dự kiến triển khai thu giữ từ ngày 22/4 - 22/6/2026. Ngân hàng yêu cầu bên bảo đảm cùng các cá nhân, tổ chức đang quản lý tài sản phối hợp bàn giao trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thông báo.

Đồng thời, Sacombank lưu ý các tài sản không thuộc diện bảo đảm cần được di dời khỏi khu đất trước thời điểm thu giữ. Trường hợp phát sinh hành vi chống đối hoặc gây mất trật tự, ngân hàng sẽ đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh trong quá trình xử lý.

Liên quan đến Tập đoàn FLC, gần đây ông Trịnh Văn Quyết đã trở lại và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Doanh nghiệp cũng vừa khởi công dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku với quy mô khoảng 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Trước khi đó, sau khi tiếp quản lại Bamboo Airways, FLC đã có kế hoạch tuyển dụng khoảng 1.000 tiếp viên hàng không, mở rộng đội bay thêm 8 - 10 tàu mỗi năm. Hãng đặt mục tiêu đạt quy mô 40 tàu bay vào năm 2030, từng bước phục hồi và mở rộng hoạt động.