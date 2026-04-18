Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/4 quay đầu tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/4 tăng giá vàng miếng lên mức 172 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/4, giá vàng trong nước ngày 18/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/4, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/4, tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/4, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,5 –171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/4 tăng với giá vàng giao ngay tăng 12 USD/ounce, lên mức 4.834 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.897 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, chốt tuần giữ vững mốc trên 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn tích lũy sau những biến động mạnh do yếu tố địa chính trị và dòng tiền toàn cầu.

Ông John Weyer - Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading - nhận định, thị trường vàng và bạc hiện có mức biến động cao tương tự các tài sản rủi ro khác, buộc nhà đầu tư phải duy trì tâm lý thận trọng.

Theo dự báo của ông Weyer, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần tới, đặc biệt khi thời hạn ngừng bắn kéo dài hai tuần đang dần kết thúc, khiến thị trường phải đánh giá lại kịch bản gia hạn hay nguy cơ leo thang trở lại.

Trong ngắn hạn, giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nhưng nghiêng về xu hướng tăng nhẹ, khi vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.750–4.800 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.834 USD/ounce (tương đương khoảng 153,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/4, giá vàng ngày 19/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.