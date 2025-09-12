Sáng nay 12-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Giá vàng miếng SJC tự do giảm rất mạnh

Sáng 12-9, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh, trái ngược với xu hướng tăng trên thị trường thế giới.

Ngay khi mở cửa, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày, đưa giá vàng miếng rời xa mốc đỉnh lịch sử.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không tránh khỏi xu hướng này khi rơi về mức 125,4 triệu đồng/lượng mua vào và 128,4 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ các công ty vàng lớn, thị trường tự do cũng chứng kiến mức giảm sâu hơn. Một số cửa hàng ở TP HCM sáng nay niêm yết vàng miếng SJC ở mức 129,6 – 131,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với hôm qua.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC ở chợ đen đã mất tổng cộng khoảng 12 triệu đồng/lượng – phản ánh rõ sự mất cân đối cung cầu.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh

Người dân đua nhau bán vàng

Theo đại diện một công ty vàng tại TP HCM, trong 2 ngày qua, lượng người dân mang vàng đi bán – từ vàng miếng SJC đến vàng nhẫn – tăng mạnh. Diễn biến này xảy ra ngay sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc siết quản lý, ổn định thị trường vàng, cho thấy tác động nhanh chóng của các biện pháp điều hành.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay ở mức 3.647 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước nhờ số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu hỗ trợ thị trường. Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng thế giới vào khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,4 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể so với trên 20 triệu đồng/lượng những ngày trước.

Giá vàng trong nước giảm nhanh trong 2 ngày qua