Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế suy yếu

Tính đến 6 giờ sáng 11-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.640 USD/ounce, mất 15 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua là 3.655 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng không nhận được nhiều hỗ trợ từ báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vốn thấp hơn kỳ vọng, dẫn đến một số hoạt động chốt lời

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ, do Cục Thống kê Lao động công bố, bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, trái ngược với dự báo tăng 0,3%. Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong 4 tháng qua.

Dữ liệu này củng cố quan điểm của những người theo trường phái ôn hòa về chính sách tiền tệ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay (11-9), sẽ là tâm điểm chú ý tiếp theo của thị trường vàng.

Trong khi đó, cuộc không kích của Israel vào thủ đô Qatar nhằm vào các lãnh đạo Hamas đã gây ra những hệ lụy lớn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi FED điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi dữ liệu việc làm cho thấy tình hình tuyển dụng yếu hơn dự kiến.

Giới phân tích nhận định triển vọng giá vàng trong ngắn hạn phụ thuộc vào báo cáo CPI sắp tới và các động thái tiếp theo của FED. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, vàng vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Tại Việt Nam, cuối ngày 10-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dừng ở mức 130,2 triệu đồng/lượng.