Độc lạ livestream mời gọi phóng sinh online: Không cần mua cá, thả cá, chỉ cần lên mạng “chốt đơn” với người bán

Theo dân gian, tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn trở về trần gian, cũng là tháng Vu Lan báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên. Vào dịp này, nhiều người còn có thêm nghi lễ thả phóng sinh chim, cá, cua, ốc… với ước muốn được may mắn, an lành. Phóng sinh đã trở thành việc hành thiện phổ biến diễn ra vào mỗi tháng 7 âm lịch tại các chùa, gia đình hoặc từ mỗi cá nhân.

Khác với cách phóng sinh truyền thống là người muốn phóng sinh tự đi mua và mang ra sông thả, năm nay xuất hiện trào lưu mới là phóng sinh online. Dù đã qua ngày Rằm tháng 7, mạng xã hội vẫn xuất hiện nhan nhản đoạn clip ghi lại cảnh phóng sinh giùm qua livestream.

Mạng xã hội xuất hiện các phiên livestream phóng sinh online.

Dạo một vòng quanh nền tảng mạng xã hội TikTok, không khó để bắt gặp các livestream phóng sinh, mỗi phiên livestream thu hút hàng trăm người xem.

“Hôm nay là ngày 21 tháng 7 âm lịch. Con xin hữu duyên thả phóng sinh cho tín chủ con là N.T.B.T, sinh năm 1984. Con cầu tài cầu lộc, cầu sức khỏe bình an cho tín chủ con là N.T.B.T phúc lộc đầy nhà, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn”, tài khoản L. Phóng Sinh vừa livestream, vừa thả cá kèm theo lời chúc đến người xem.

Trong clip, người này ngồi cạnh một rổ cá vừa livestream vừa kêu gọi phóng sinh. “Bác nào muốn thả hữu duyên thì đi vào đây. Em thả và đọc văn khấn hồi hướng cho mình nhé”, tài khoản nhận phóng sinh nói.

Có 2 hình thức phóng sinh online. Một là người xem bình luận họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán sẽ được thả phóng sinh miễn phí 1 chú cá. Tuy nhiên phóng sinh online theo cách này là “hên xui” vì có thể người phóng sinh không đọc được bình luận.

Hình thức thứ 2 là kết nối với người livestream qua số điện thoại Zalo được ghim trên màn hình, chuyển tiền cho họ. Sau khi nhận tiền, người này sẽ chuẩn bị số lượng cá theo yêu cầu của người muốn phóng sinh. Sau đó, người này sẽ phóng sinh và đọc văn khấn hồi hướng công đức cho khách. Giá công khai là 3.000 đồng/con cá.

Một tài khoản khác cũng hằng ngày livetream nhận thả phóng sinh cá online với giá 50 nghìn đồng/rổ. Ngoài phóng sinh cá còn có thể phóng sinh ba ba, chim, lươn, ốc.. theo yêu cầu của mỗi người. Bên cạnh đó, nếu khách hàng muốn, người này còn nhận phóng sinh theo lịch định kỳ hàng tháng như 2 lần/tháng, 1 lần/tháng.

Tuy nhiên, dịch vụ này cũng gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng, rằng đây là làm việc thiện thời công nghệ hay chỉ là mánh khóe kiếm tiền. Một số người bày tỏ hoài nghi về tính chân thật và hiệu quả của việc phóng sinh online, thậm chí cảnh báo về khả năng lừa đảo khi cá có thể bị căng lưới bắt lại sau khi thả.

Nhiều người để lại bình luận hài hước: “2-3 ngày nữa có shipper gọi điện thoại kêu ra nhận phước nha”, “Còn có như này nữa hả? Để mai mốt mua cá giống, trước khi thả ao phải livestream phóng sinh từng con một kiếm thêm thu nhập. 1 công 2 việc nó lại hợp lý phết”...

Thế nhưng một bộ phận lại nghĩ rằng việc này không ai cấm, cũng không ảnh hưởng đến ai, không trái pháp luật, không phạm luân thường đạo lý thì làm bình thường. Hình thức lạ nhưng kết quả cá vẫn được phóng sinh.