Nữ đại gia muốn đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng vào tỉnh Gia Lai là ai?

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 cuối tháng 8 vừa qua, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Gia Lai về hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng Gia Lai thành "thiên đường bò sữa" và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo công bố, đến nay, tổng vốn đầu tư của Nutifood tại Gia Lai đạt hơn 4.500 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng cho trang trại và 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa. Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô trang trại, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại. Nếu hoàn thành kế hoạch đầu tư của mình, quy mô đầu tư của Nutifood tại Gia Lai sẽ lên đến 10.500 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, biên bản ghi nhớ đầu tư của Nutifood là một trong số 69 dự án với tổng vốn 119.700 tỷ đồng, tương đương hơn 4,6 tỷ USD (chưa tính tổng vốn các dự án đang nghiên cứu) được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2025. Trong đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, tổng vốn đăng ký 26.300 tỷ đồng tương đương hơn 1 tỷ USD; ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) 42 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 93.400 tỷ đồng, tương đương gần 3,6 tỷ USD.

Doanh nghiệp của nữ đại gia Trần Thị Lệ đang đầu tư lớn vào tỉnh Gia Lai

Về phần mình, trước khi công bố kế hoạch đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng vào tỉnh Gia Lai để mở rộng hoạt động sản xuất, Nutifood cho biết hiện doanh nghiệp đang có 6 nhà máy ở Việt Nam với tổng quy mô 71ha và 1 nhà máy ở Thụy Điển đều trang bị máy móc từ các quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao như Nhật Bản, Đức, Thụy Điển.

Trong đó, riêng nhà máy tại Gia Lai hiện tại xây dựng trên diện tích 7ha sản xuất cho dòng sản phẩm sữa nước với công suất chế biến 500 triệu lít/năm. Hiện nay, tổng đàn bò của trang trại là 12.000 con, trong đó có 5.500 con bò vắt sữa; sản lượng trung bình đạt 175 tấn/ngày. Công ty định hướng nâng tổng đàn bò từ 12.000 con lên 30.000 con, trở thành một trong những trang trại lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam.

Dù sở hữu loạt nhà máy quy mô lớn và công bố kế hoạch đầu tư khủng vào tỉnh Gia Lai, tuy nhiên doanh nghiệp của nữ đại gia sinh năm 1973 này có quy mô vốn điều lệ khá khiêm tốn.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) thành lập tháng 3/2020. Trong lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2023, công ty tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Bà Trần Thị Lệ sinh năm 1973 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Dù có quy mô vốn điều lệ khiêm tốn, nhưng hiện tại Nutifood cũng mang cả nghìn tỷ đồng góp vốn vào công ty khác.

Theo đó, cùng với kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, Nutifood đang mang cả nghìn tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư NUTI - doanh nghiệp được thành lập tháng 10/2022 với vốn điều lệ 1.700 tỷ đồng. Thời điểm thành lập bà Trần Thị Lệ - Tổng giám đốc của Nutifood giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật.

Thời gian qua, doanh nghiệp này có nhiều lần thay đổi về vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông. Ở lần thay đổi thông tin về vốn điều lệ gần nhất vào tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng, trong đó riêng Nutifood góp 3.300 tỷ đồng tương đương tỷ lệ góp vốn chiếm 86,842%. Trong khi 500 tỷ đồng vốn góp còn lại tương đương 13,158% thuộc về một cá nhân. Bà Trần Thị Lệ vẫn giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.