Hạt giống "khủng" giá siêu đắt 71 triệu đồng/hạt, trở thành mục tiêu săn trộm

Hạt giống lớn nhất thế giới, giá lên tới 71 triệu đồng/hạt

Tại quần đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương, cây cọ coco de mer (Lodoicea maldivica), hay dừa đôi, là biểu tượng thiên nhiên với hạt giống lớn nhất thế giới, nặng 18-25kg, dài nửa mét, giá bán từ 500-2.000 bảng Anh (17-71 triệu đồng).

Coco de mer hay còn được gọi là dừa đôi

Hình dáng độc đáo khiến hạt này trở thành mục tiêu săn trộm, dù chưa có bằng chứng khoa học về khả năng chữa bệnh theo truyền thuyết.

Coco de mer là hạt giống lớn nhất thế giới

Coco de mer là loài phân tính, mất tới 50 năm để trưởng thành sinh sản. Lá cây chứa ít đạm và lân, nhưng trước khi rụng, chúng rút dưỡng chất để tái sử dụng, giúp cây dồn năng lượng nuôi hạt. Tán lá khổng lồ như “máng xối” dẫn nước mưa, mang phấn hoa, phân chim và chất hữu cơ xuống đất, tạo lớp đất giàu dinh dưỡng quanh gốc, hỗ trợ cây con phát triển dưới bóng mẹ - một chiến lược sinh tồn hiếm có, theo nhà nghiên cứu Christopher Kaiser-Bunbury.

Nguy cơ tuyệt chủng

Giá trị kinh tế cao khiến hạt coco de mer trở thành mục tiêu săn trộm nghiêm trọng. Trước đại dịch Covid-19, thị trường chợ đen vỏ hạt sôi động, dẫn đến tình trạng trộm cắp trong các khu bảo tồn như Vallée de Mai. Để đối phó, Seychelles áp dụng hệ thống cấp phép nghiêm ngặt, mỗi hạt được đánh số và theo dõi. Nhiều hạt được đặt trong lồng sắt để bảo vệ.

Chương trình cho phép người dân trồng hạt hợp pháp giúp giảm động cơ trộm cắp, nhưng nạn săn trộm vẫn là thách thức lớn, đe dọa sự tồn tại của loài.

Với chỉ 8.000 cây trưởng thành còn lại trên đảo Praslin và Curieuse, coco de mer được IUCN xếp vào danh sách nguy cấp. Khai thác quá mức, tốc độ sinh trưởng chậm, cháy rừng và biến đổi khí hậu là những mối đe dọa lớn.

Để bảo tồn, Seychelles triển khai chương trình cho phép người dân trồng tối đa 5 hạt trên đất tư nhân, với 96 hạt đã được trồng trên 26 khu đất. Hạt được bảo vệ nghiêm ngặt, đôi khi đặt trong lồng sắt.

Nghiên cứu tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew cho thấy hạt lớn tiến hóa nhờ cây to, ít nhánh, môi trường râm mát và thiếu động vật phát tán hạt tại Seychelles.

Dù được bảo vệ, coco de mer vẫn đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Việc bảo tồn loài này không chỉ giữ gìn kỳ quan thiên nhiên mà còn bảo vệ đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai.