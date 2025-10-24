Bà cất vàng trong áo cũ, cháu gái không biết đem bán ve chai

Bán áo cũ lấy 19.000đ, ai ngờ mất gần nửa tỷ

Sự việc hy hữu xảy ra tại nhà của Xiao Li, một nữ sinh viên ở Giang Tây, Trung Quốc. Vào ngày 9/10, Xiao Li dọn dẹp quần áo trong nhà và gom được một ít quần áo cũ.

Cô định liên hệ với bên thu gom ve chai đến lấy, nhưng lo rằng quần áo quá ít, không đủ trọng lượng yêu cầu để có thể gọi dịch vụ thu gom tận nhà. Vì vậy, cô đã vào phòng bà nội, lấy thêm một xấp khăn lông cũ và hai chiếc áo giữ ấm nhìn rất cũ để đạt đủ trọng lượng tối thiểu. Ngày hôm sau, tức 10/10, Xiao Li đã gọi cho bên dịch vụ ve chai tới nhà thu mua.

Đến ngày 17/10, Xiao Li nhận được cuộc gọi của bà nội báo rằng vàng của bà bị mất. Cụ bà ban đầu cho rằng nhà có trộm nên đã lập tức gọi cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát đã lục soát khắp nhà nhưng không tìm thấy vàng. Cho đến khi bà kể rằng vàng được cất trong mấy bộ quần áo cũ, Xiao Li đã sốc nặng. Cô nhận ra chiếc áo chứa vàng đó đã bị chính cô bán cho dịch vụ thu gom ve chai.

Bà của Xiao Li cho biết, số trang sức vàng này nặng hơn 100g, theo giá thị trường là gần 130.000 NDT (468 triệu đồng). Vì chiếc áo giữ ấm rất dày nên khi Xiao Li sờ vào, cô không cảm thấy có vàng bên trong. Ngoài ra, nhà cô cũng có một két sắt nên Xiao Li không bao giờ nghĩ rằng bà nội lại giấu vàng trong chiếc áo cũ.

Bà của Xiao Li rất ít khi đeo những trang sức vàng này, đây là quà tặng mà bà nhận được từ nhiều năm trước. Khi biết số vàng bị mất, bà vô cùng đau khổ và đã mất ngủ cả đêm. Bản thân Xiao Li cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi và hối hận.

Xiao Li bán số quần áo cũ với giá chỉ 5,4 NDT (19.000đ)

Thông tin đơn hàng của nền tảng thu gom ve chai cho thấy 10,8 kg quần áo cũ đã được bán với giá chỉ vỏn vẹn 5,4 NDT (19.000 đồng). Số quần áo cũ này đã đến trạm trung chuyển Yichun và đã được ký nhận vào ngày 11/10. Tại đây, camera giám sát cho thấy các công nhân không hề mở các gói hàng để phân loại.

Quản lý kho ở trạm Yichun cho biết, quần áo cũ được bán cho một trạm thu gom ở Thường Châu, Giang Tô, được vận chuyển vào ngày 14/10 và giao hàng vào ngày 15/10.

Xiao Li sau đó đã liên hệ với trạm thu gom ở Thường Châu. Quản lý trạm này giải thích rằng kho không có camera giám sát, cũng không phát hiện vàng ở quần áo cũ trong quá trình phân loại hôm đó. Vị quản lý này còn quay video kho hàng cho Xiao Li và nói rằng kho đã trống trơn, hàng hóa đã được mang đi hết.

Do trạm thu gom này quy mô nhỏ nên không lắp camera giám sát, các nhân viên phân loại hàng hóa ở đây đều chỉ là nhân viên tạm thời. Vì vậy hiện tại, vị quản lý này cũng chỉ có thể cố gắng giúp Xiao Li dò hỏi tung tích của số trang sức vàng bị mất.