Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 146,600 Bán 148,600

PNJ Mua 146,000 Bán 148,600

Tỷ giá

USD Mua 26,123 Bán 26,353

EUR Mua 29,794 Bán 31,365

Tối 22-10, giá vàng liên tục giảm rất nhanh

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau một ngày biến động, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc vào tối 22-10, hướng về vùng 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng giảm mạnh

Lúc 19 giờ ngày 22-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.025 USD/ounce - giảm tới 135 USD/ounce so với mức cao nhất trong ngày.

Trong vòng 2 ngày qua, giá vàng đã "bốc hơi" tới 320 USD/ounce. So với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 4.380 USD/ounce lập vào tuần trước, mỗi ounce vàng giảm khoảng 8,8%. Đây là mức giảm sốc của giá vàng sau chuỗi tăng liên tiếp nhiều tháng qua. 

Áp lực bán tháo vàng trên thị trường quốc tế vẫn chưa dừng lại. Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá vàng phục hồi mạnh mẽ, lên tới 4.160 USD/ounce, nhưng bất ngờ đảo chiều lao dốc trở lại vào cuối ngày.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, tới cuối ngày 22-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng - giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với chiều cùng ngày.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm rất mạnh vào cuối ngày

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm rất mạnh vào cuối ngày

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC 146 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua 147 triệu đồng/lượng; mức giá bán ra bằng với giá vàng tại Công ty SJC.

Biên độ chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp được đẩy lên từ 2-2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC điều chỉnh giảm về 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 147,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 600.000 đồng so với buổi chiều.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày

Giá vàng, bạc đua nhau giảm kỉ lục, hé lộ cơ hội đầu tư mới
Giá vàng, bạc đua nhau giảm kỉ lục, hé lộ cơ hội đầu tư mới

Vàng giảm kỷ lục 5,39% (235 USD), bạc mất 7,2% nhưng cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Sự phân kỳ thị trường hé lộ cơ hội đầu tư hấp dẫn cho bạc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2025 19:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN