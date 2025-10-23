Giá vàng chiều 23/10: Hồi phục sau cú giảm sâu, cả nhà 8 người rủ nhau lên phố xếp hàng

Giá vàng hồi phục sau đợt giảm sâu

Tại thời điểm lúc 14h30 ngày 23/10/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 147,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá mở cửa phiên buổi sáng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của công ty SJC cũng được điều chỉnh tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng khi niêm yết ở mức 146,2-148,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Người dân xếp hàng mua vàng sáng ngày 23/10/2025 tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Doji cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn của đơn vị này thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên sáng nay, lên mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ của đơn vị này ở mức 150-151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn mở cửa phiên sáng nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.114,3 USD/ounce, tăng 16,8 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 130,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC 18,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 17-23 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng, bất chấp giá tăng hay giảm.

Động thái mới của các cửa hàng trên phố vàng

Sau một ngày “xả hàng”, có nơi bán ra cho mỗi người tối đa 100 chỉ vàng, các cửa hàng vàng có thương hiệu lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) hôm nay bỗng thay đổi số lượng bán ra so với ngày hôm qua.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu chỉ cho phép mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng; Bảo Tín Mạnh Hải bán ra cho mỗi khách tối đa 10 chỉ vàng; Phú Quý, Doji đều thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng trong nhiều ngày.

Hôm nay, Bảo Tín Minh Châu bán ra cho mỗi người tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng.

Bất chấp giá vàng tăng hay giảm, hàng trăm người vẫn kéo đến các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn để xếp hàng mua vàng mỗi ngày.

Dòng người xếp hàng dài trên phố vàng Hà Nội ngày 23/10.

Khoảng 9 giờ sáng, trước một số cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn, dòng người kéo đến xếp hàng chật kín vỉa hè, xếp xuống cả lòng đường thành 2 hàng dài hàng chục mét. Lượng người xếp hàng quá đông, không những chắn ngang lối ra vào của cửa hàng vàng mà còn che kín toàn bộ lối đi của các cửa hàng bên cạnh.

Người dân xếp hàng mua vàng kín vỉa hè, xuống cả lòng đường, che hết lối đi của một số cửa hàng bên cạnh.

Cầm xấp tiền mang ra đếm ngay ở vỉa hè, bà Dung (Hà Nội) cho biết, bà không dùng tài khoản nên mỗi ngày đi xếp hàng mua được 1 chỉ vàng.

“Quy định là giao dịch trên 20 triệu phải nộp qua tài khoản mà tôi thì già rồi, không có tài khoản, cũng không biết dùng tài khoản nên cứ mua từng chỉ một. Ngày nào cũng đi xếp hàng thôi”, bà Dung nói.

Mặc dù treo biển hết vàng nhưng người dân vẫn đứng xếp hàng quây kín tiệm vàng.

“May hôm nay trời lạnh, chứ mấy hôm trước trời nóng mà đứng chen chúc thế này thì phát ngốt, chịu sao được. Thôi cố mua lấy mấy chỉ cho xong chứ để tiền mặt giờ mất giá lắm”, một người vừa xếp hàng vừa than thở.

Một cụ bà lớn tuổi mang theo cả ghế nhựa để ngồi khi đi xếp hàng mua vàng.

Trong khi hàng trăm người vẫn còn đang xếp hàng chờ vào bên trong, một người phụ nữ trung niên đã mua xong, cầm tờ giấy hẹn bước ra khỏi cửa hàng vàng lúc 10 giờ sáng, vừa đi vừa nói: “Nhà tôi hôm nay 8 người đi xếp hàng, đi từ 7 giờ sáng đấy. Mỗi người chỉ được mua 2 chỉ, hẹn 9 ngày sau đến lấy vàng nhé”, khiến đám đông đang xếp hàng ngoảnh lại nhìn theo.

Có người còn mang theo cháu nhỏ đi xếp hàng mua vàng.

Theo quan sát của phóng viên, người đi xếp hàng mua vàng đa số là các ông bà trung niên, lớn tuổi, có người còn bế theo cả cháu nhỏ. Thậm chí, có người sợ xếp hàng lâu, mang theo cả chiếc ghế nhựa, đi được một đoạn lại ngồi xuống nghỉ chân cho đỡ mỏi. Ai cũng mong nhanh chóng được vào bên trong mua vàng. Rất ít người mang vàng đi bán.