Giá vàng hôm nay 23-10: Vàng thế giới giảm mạnh, áp lực bán tháo tiếp diễn

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà giảm

Đến 6 giờ sáng 23-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 4.102 USD/ounce, mất 58 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.160 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 56 USD, xuống còn 4.052 USD/ounce. Động lực giảm giá bắt nguồn từ áp lực bán tháo liên tục, sau khi giá vàng đã chịu đợt sụt giảm mạnh vào ngày 22-10.

Tâm lý ưa rủi ro được cải thiện trên thị trường tài chính toàn cầu trong những ngày qua đang gây bất lợi cho giá vàng hôm nay. Các chỉ số chứng khoán chính tăng điểm, trong khi đồng USD mạnh lên đã tạo thêm áp lực lên thị trường vàng.

Chỉ số đô la Mỹ hôm nay tăng mạnh, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 3,9%. Giá dầu thô cũng ghi nhận tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, nhưng không đủ sức mạnh để hỗ trợ giá vàng.

Theo giới phân tích, các yếu tố bên ngoài như sức mạnh của đồng USD, lãi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu thô sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường vàng.

Trong ngắn hạn, nếu tâm lý ưa rủi ro vẫn chiếm ưu thế và đồng USD duy trì đà tăng, giá vàng có thể đối mặt với áp lực giảm thêm.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn vẫn đang theo dõi các yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu, vốn có thể kích hoạt làn sóng mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong tương lai.