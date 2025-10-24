"Thủ phủ" đào, quất Hà Nội lo mất Tết

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, số 11 gây mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao tràn vào các bãi trồng đào, quất gây úng ngập nhiều ngày khiến nhiều diện tích đào, quất, hoa của người dân Phú Thượng, Quảng An, Nhật Tân và Tứ Liên tại Hà Nội chết úng.

Mất trắng

Những ngày sau mưa lũ, khi nước đã rút, chỉ còn những vườn đào trơ trụi, chết rũ do ngập úng. Chị Nguyễn Hoài, hộ dân trồng đào ở phường Hoàng Hà, Hà Nội phải nhổ bỏ những gốc đào chết, làm lại đất để trồng đào cho năm sau.

Chị Hoài chỉ tay về vườn đào hơn 500 cành chết rũ, chia sẻ nếu thời tiết thuận lợi, mỗi gốc đào có thể bán với giá từ 500.000-700.000 đồng nhưng giờ xem như mất trắng hơn 350 triệu đồng. "Năm ngoái nhà tôi cũng trắng tay, rơi vào cảnh nợ nần, năm nay lại mất trắng. Cả gia đình 5 thành viên đều trông vào vườn đào. "Năm ngoái bão Yagi đã cuốn đi hết, năm nay ai cũng cố gắng phục hồi, trồng lại để có cái Tết. Thế nhưng bao nhiêu công sức, tiền bạc, mồ hôi... giờ mất hết" - chị Hoài buồn rầu.

Vườn đào chết rũ do ngập lụt sau mưa bão

Trong khi đó, tại phường Hồng Hà, vợ chồng ông Hồ Văn Huân, phải nhổ bỏ các khóm cúc họa mi sắp tới kỳ thu hoạch do ngập úng kéo dài. "Số hoa cúc này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ thu hoạch, tôi trồng để phục vụ dịp lễ 20-11" - ông Huân chia sẻ. Cùng với đó, vài trăm gốc đào của gia đình ông cũng chết rũ, nước rút chỉ còn lại cành khô trơ trụi.

Theo nhiều người dân, đào là giống cây "khó tính", chỉ cần ngập úng vài ngày là rễ nghẹt, cây héo rũ và không thể cứu. Nhiều hộ đành cuốc bỏ, đốt đi để khỏi xót ruột.

Ở phường Phú Thượng, nơi cũng nổi tiếng với nghề trồng đào, nhiều diện tích đã ngập trong biển nước sau đợt mưa lũ vừa qua. Ông Lương Văn An, chủ vườn lâu năm, nghẹn ngào kể: "Lũ về quá nhanh, không ai kịp trở tay. Hơn 400 gốc đào bị chết héo. Hai năm liền không có đào để bán, lại một cái Tết buồn. Vụ trước thiệt hại hơn 200 triệu đồng, vụ này gần 300 triệu đồng".

Trước bão, người dân đã chủ động đắp bờ, nâng nền nhưng sức người chẳng thể chống nổi thiên tai. Suốt nhiều ngày, ông An cùng vợ vẫn bám trụ lại vườn, nhặt từng cành sót: "Tiền trăm triệu giờ chỉ đem phơi khô làm củi đun" - ông nói, giọng nhỏ dần theo từng cơn gió ven sông.

Cần giải pháp hỗ trợ căn cơ

Theo bà Nguyễn Thị Thảo, đội sản xuất số 11 HTX Nông nghiệp phường Phú Thượng, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng để chuẩn bị tuốt lá đào cho vụ Tết, nhưng giờ lá đã rụng hết, phải nhổ bỏ toàn bộ.

Một số hộ dân tính chuyện gieo rau ngắn ngày hoặc trồng hoa cúc, hy vọng bù đắp phần nào chi phí sinh hoạt trong dịp Tết. "Xót của lắm nhưng biết làm sao được. Đã làm nghề này thì phải đối mặt với thiên tai, đành làm lại từ đầu. Giờ tôi phải làm lại đất để trồng cây ngắn ngày, bù đắp được chút nào hay chút đó. Vài tháng nữa là Tết rồi mà mọi thứ vẫn ngổn ngang, cả năm chỉ trông chờ vào cây đào nhưng giờ thành củi khô hết" - một nông dân trồng đào than thở.

Người dân nhổ bỏ những gốc đào chết rũ để làm lại đất trồng gốc đào mới

Theo người dân trồng đào ven sông Hồng, dù từng trải qua những đợt "nước lớn" năm 1986, 1996, nhưng chưa bao giờ họ phải chịu thiệt hại nặng liên tiếp hai năm như hiện nay. Nhiều gia đình phải thuê người, máy móc để nhổ bỏ hết số đào chết, rồi mua cây giống mới với hy vọng trồng lại chờ vụ sau.

Công sức làm cả năm giờ trắng tay, ai cũng xót xa vì đào không phải loại cây trồng "ngày một, ngày hai"; nhanh cũng mất 1 năm, lâu thì phải mất đến lúc thu hoạch.

Dự báo về thị trường đào Tết năm nay có thể biến động mạnh vì không chỉ Nhật Tân mà nhiều vùng trồng đào khác ở lân cận Hà Nội như Lạng Sơn, Thái Nguyên... cũng đều bị thiệt hại nặng bởi bão lũ. Người dân có thể sẽ khó mua đào Tết hơn hoặc chất lượng cây không đẹp như mọi năm vì nguồn cung bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều hộ dân trồng đào, hoa Hà Nội mong muốn chính quyền và ngành nông nghiệp hỗ trợ kịp thời, không chỉ về kinh phí mà còn về giải pháp kỹ thuật. Bên cạnh đó, người dân đề nghị chính quyền địa phương đầu tư hệ thống thoát nước, gia cố bờ bao, đồng thời hướng dẫn quy trình xử lý cây sau ngập úng để giảm thiểu rủi ro. Về lâu dài, cần có phương án quy hoạch vùng trồng đào, quất ổn định, hỗ trợ kỹ thuật phòng chống ngập và dịch bệnh để bà con yên tâm sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế. Các địa phương tiếp tục tổng hợp, thống kê thiệt hại để Trung ương tiếp tục hỗ trợ ngay cho các địa phương và MTTQ khẩn trương tiếp tục phân bổ kinh phí ủng hộ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành khẩn trương trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để vừa khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt, vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài trên cơ sở tính toán thời gian, nguồn lực và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xây dựng bộ công cụ, chỉ số để đo lường, giám sát việc thực hiện.