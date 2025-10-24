Ông Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập sàn tiền số lớn nhất thế giới

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance được ân xá

Sáng 24/10 (giờ Việt Nam), hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Động thái mới nhất của Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử và xóa bỏ những hành vi sai trái trong quá khứ.

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance.

Zhao, một công dân Canada sinh ra tại Trung Quốc, tỷ phú được biết đến với biệt danh "CZ", là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, đã từ chức giám đốc Binance vào năm 2023. Khi đó, công ty này bị cáo buộc không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Zhao cho biết ông "vô cùng biết ơn vì sự ân xá hôm nay" và chia sẻ "Tổng thống Trump đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý". "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đưa nước Mỹ trở thành Thủ đô của tiền điện tử", ông viết thêm.

Bài đăng của Zhao trên mạng xã hội X, ngay sau khi có lệnh ân xá từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó vào năm 2023, Chính quyền Hoa Kỳ dưới thời ông Biden tuyên bố Binance đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan các tổ chức bao gồm Hamas và al Qaeda và với các trang web chuyên bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Zhao đã tự mình nộp phạt 50 triệu USD và thụ án gần bốn tháng tù giam vào năm ngoái, sau khi nhận tội cùng tội danh với công ty của mình. Tuy nhiên, ông vẫn giữ cổ phần Binance của mình, trong khi một người khác được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành.

"Tôi đã phạm sai lầm, và tôi phải chịu trách nhiệm", Zhao nói khi từ chức.

Giờ đây, lệnh ân xá hoàn toàn và vô điều kiện sẽ mở đường cho ông trở lại công việc kinh doanh tại sàn Binance mà ông đồng sáng lập từ năm 2017. Đó cũng là cơ hội để Binance mở rộng tại Hoa Kỳ khi ngành công nghiệp tiền điện tử bùng nổ dưới thời chính quyền Trump.

Người phát ngôn của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, cũng đã cảm ơn Trump vì sự lệnh ân xá.

Loạt lệnh ân xá từ ông Donald Trump

Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho tổng thống quyền lực rộng rãi để ban hành lệnh ân xá nhằm xóa bỏ các bản án hình sự liên bang, hoặc giảm án để sửa đổi bản án. Trong lịch sử, các tổng thống thường đợi đến khi kết thúc nhiệm kỳ mới sử dụng các quyền hạn này, nhưng không có yêu cầu nào bắt buộc họ phải làm như vậy.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã sử dụng rộng rãi quyền ân xá của mình. Và lệnh ân xá của Zhao là lệnh ân xá mới nhất trong một loạt các lệnh ân xá mà ông Trump đã ban hành cho các giám đốc điều hành và doanh nhân liên quan tiền điện tử, cũng như những người khác bị kết án vì tội phạm kinh tế.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump.

Ngành tiền điện tử đã đổ tiền vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump, trong đó ứng cử viên Đảng Cộng hòa hứa sẽ chấm dứt cái mà ông gọi là "cuộc đàn áp của chính quyền Biden" đối với ngành công nghiệp này.

Bản thân Binance cũng đã hỗ trợ một trong những dự án tiền điện tử của gia đình Trump, World Liberty Financial. Vào tháng 5/2025, Binance đã chấp nhận đồng USD1 của World Liberty làm thanh toán cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch của công ty đầu tư MGX (trụ sở tại UAE). Quyết định chấp nhận USD1 của Binance vốn chỉ mới ra mắt vào tháng 3, đã tạo ra một cú hích lớn cho dự án World Liberty.

Không chỉ Zhao, vào tháng 3/2025, Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Donald Trump đã ân xá cho ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những người cũng chịu tội vào năm 2022 vì không thực hiện chương trình chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Trước đó, vào tháng 1/2025, ông cũng đã ân xá cho Ross Ulbricht. Khác với lãnh đạo Binance và BitMEX, người này bị kết án tù chung thân vì điều hành chợ đen trực tuyến Silk Road, song ông vẫn liên quan như là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử.

Ngoài tiền điện tử, Tổng thống Trump đã ân xá cho nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola, người bị kết tội gian lận. Và giảm án cho giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp Ozy Media, công ty hiện đã không còn tồn tại.

Chưa kể, trong ngày đầu tiên trở lại nhiệm sở, ông Trump đã ân xá cho khoảng 1.500 cá nhân bị buộc tội trong vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 6/1/2021.