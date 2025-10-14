Thị trường tiền điện tử nguy cơ cháy tài khoản lần thứ hai trong 3 ngày

Tại khung 13 giờ ngày 14/10 (theo giờ Việt Nam) giá Bitcoin (BTC) lao dốc từ 116.000 USDT về 111.000 USDT đẩy hàng loạt nhà đầu tư mở vị thế long (mua) đối diện nguy cơ cháy tài khoản lần thứ hai - chỉ sau 3 ngày kể từ cú sập lịch sử khiến nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy margin 'đi bụi'.

Diễn biến giá Bitcoin theo khung giờ ngày 14/10.

Cùng với Bitcoin, Etherium (ETH) cũng đang trong pha giảm hơn 4% (tại khung 13 giờ). Solana cũng giảm 0,56% hay XPR giảm trên 5%...

Sự suy giảm của những đồng coin lớn khả năng cao sẽ kéo theo cú sập của all coin. Hiện sắc đỏ bất ngờ lan rộng và chiếm ưu thế trên thị trường.

Cục diện trên 'chiến trường' tiền điện tử khả năng cao sẽ khốc liệt hơn trong vài giờ tới khi giới đầu tư tại Mỹ và Châu Âu thức giấc để tiến vào ngày 14/10.

Nguyên nhân khiến cho Thị trường Crypto 'đi bụi' xuất phát trực tiếp từ tín hiệu về đòn phản công của Trung Quốc liên quan việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc nhằm phản ứng với quyết định kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc.

Cách đây ít phút, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố: "Lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến thuế quan và thương mại vẫn nhất quán. Nếu các ngài muốn đấu, chúng tôi sẽ đấu đến cùng".

Động thái cứng rắn của Trung Quốc diễn ra bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump 'vỗ về' sau đòn áp thuế 100%.

Bộ Thương mại Trung Quốc biện giải rằng, biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là hợp pháp và nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Mỹ từ lâu cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát như vậy và thực thi các hành vi phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc dưới danh nghĩa an ninh quốc gia.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ phớt lờ thiện chí và mối quan tâm của Trung Quốc sau vòng đàm phán song phương tại Madrid, Tây Ban Nha tháng trước.

Với phản ứng này của Trung Quốc, khả năng cao Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra phản ứng thông qua phát hiểu hoặc kênh Truth Social như thường lệ. Nếu người đứng đầu nước Mỹ tiếp tục có các phát ngôn gây sốc hoặc tiếp tục đối đầu thì đây sẽ là tin không vui với giới đầu tư tiền điện tử.

Không chỉ đối mặt với các bất lợi về tình hình thuế quan Mỹ - Trung, thị trường tiền điện tử hiện đang chìm trong các cáo buộc lừa đảo và thao túng nhắm đến Binance và một số quỹ đầu tư lớn.

Đích nhân chủ sàn Binance Chang Peng Zhao (CZ) bị nhà đầu tư tố lừa đảo, can thiệp vào hệ thống giao dịch khiến cho hàng triệu lệnh short không thể thực hiện được.

Không dừng lại ở đó, lãnh đạo sàn OKX cũng ra mặt tố cáo CZ lừa đảo nhà đầu tư, cấu kết với một Stablecoins đứng sau cú sập lịch sử hôm 10/10, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư.

Chưa dừng lại ở đó, có người còn đề nghị chính phủ các nước mở cuộc điều tra đối với Binance cũng như ông chủ sàn này liên quan đến hoạt động thao túng tiền điện tử.

Trước các chỉ trích dữ dội đến từ giới đầu tư, đại diện Binance tuyên bố chi hơn 200 triệu USD để bồi thường cho nhà đầu tư do gặp vấn đề không giao dịch được tại thời điểm xảy ra cú sập mạnh.

Hiện, giới đầu tư đang dõi theo cuộc tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cũng như hành động của các quốc gia đối với cú sập mạnh hôm 10/10 nhắm đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.