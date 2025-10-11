Tiền điện tử 'bị thảm sát', lao dốc kinh hoàng

Bitcoin (BTC) có thời điểm giảm sâu nhất đến 101.500 USDT trong đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Etherium cũng giảm hơn 12% từ 4.400 USDT về vùng giá 3.800 USDT. Thậm chí, có thời điểm đồng tiền điện tử này về vùng giá 3.373 USDT.

Bitcoin lao dốc rất mạnh trong phiên 10/10.

Các đồng coin khác như Solana cũng lao dốc trên 15% từ vùng giá 220 USDT về 187 USDT, thậm chí, có lúc, giá Solana giảm về vùng 144 USDT.

Bức tranh khủng hoảng đang bao trùm thị trường tiền điện tử, không chỉ những đồng coin đầu bảng mà phần lớn đều chìm trong sắc đỏ.

Một cuộc thảm sát trên thị trường tiền điện tử vừa diễn ra, nhà đầu tư dùng margin rơi vào cảnh thua lỗ rất đậm.

Thị trường tiền điện tử lâm vào khủng hoảng chỉ ít phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát biểu liên quan đến đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, Tổng thống Trump nói rằng, những điều kỳ lạ đang xảy ra ở Trung Quốc, họ đang trở nên vô cùng thù địch. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố hủy gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Apec ở Hàn Quốc sắp tới.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ áp thuế khủng khiếp đối với Trung Quốc.

Tuyên bố của Tổng thống Trump diễn ra sau khi Trung Quốc áp đặt các chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm đến Mỹ. Đây được coi là một trong những quân bài mặc cả rất quan trọng trong cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc suốt thời gian qua.

Trung Quốc ngăn chặn nguồn đất hiếm sẽ gây cản trở ngành công nghiệp công nghệ cao của Mỹ, qua đó kìm hãm sự sự phát triển của doanh nghiệp nước ngoài, tạo dư địa để doanh nghiệp nội địa Trung Quốc chiếm ưu thế trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

Động thái căng thẳng bùng nổ ngay lập tức khiến 2 đồng coin được gia đình Tổng thống Trump chống lưng lao dốc nghiêm trọng. Đồng WLFI giảm tới hơn 30%, thậm chí có lúc lao dốc tới gần 50% trên sàn OKX trước khi hồi phục về vùng giá 0,12 USDT. Còn đồng coin mang tên Trump cũng giảm từ vùng giá 8 USDT về 1,4 USDT.