Thị trường tiền số tăng thêm 7%: Điều gì đang thúc đẩy làn sóng mới của Bitcoin?

Trong tuần vừa qua, tổng vốn hoá thị trường crypto tăng từ 2,89 nghìn tỷ USD lên 3,09 nghìn tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 6,9%. Động lực chính đến từ sự bứt phá của Bitcoin, tăng 7,6% và giao dịch quanh 90.600 USD tại thời điểm báo cáo.

Mặc dù vậy, Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 27% so với kỷ lục từng đạt vào tháng 10/2025 (124.700 USD). Trong 24 giờ gần nhất, giá thậm chí giảm 2%, tiếp tục duy trì biên độ biến động mạnh trong năm 2025.

Bên cạnh Bitcoin, nhiều đồng tiền lớn khác cũng đồng loạt tăng: Ethereum tăng hơn 10%, Solana tăng 8,4%, XRP tăng 14%, Dogecoin tăng hơn 9%, và BNB tăng gần 9% mặc dù hầu hết đều điều chỉnh nhẹ trong ngày.

Tại sao kỳ vọng Fed hạ lãi suất lại tác động mạnh đến giá Bitcoin?

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy dấu hiệu giảm tốc rõ rệt: tỷ lệ thất nghiệp tăng, doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng đều thấp hơn kỳ vọng. Những tín hiệu này làm tăng khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tiếp theo.

Khi kỳ vọng lãi suất giảm mạnh lên, dòng tiền có xu hướng chảy vào các tài sản rủi ro hơn, bao gồm cổ phiếu và tiền mã hoá. Bitcoin, thường được xem như tài sản nhạy cảm nhất với chính sách tiền tệ, đã hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Theo Reuters, sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế yếu và kỳ vọng nới lỏng chính sách đã tạo nên làn sóng phục hồi cho thị trường crypto trong những ngày qua.

Bitcoin có đang chuẩn bị cho một nhịp bật mới vào cuối năm?

Bitcoin từng rơi về quanh 81.000 USD vào cuối tuần trước, xoá đi phần lớn mức tăng từ đầu năm. Giới phân tích cho rằng áp lực này đến từ thanh khoản giảm, mức quan tâm của nhà đầu tư tổ chức hạ nhiệt và sự bất định liên quan đến chính sách của Fed.

Tuy nhiên, công ty BTIG nhận định đồng tiền số lớn nhất thị trường đang bước vào vùng “quá bán”, mở ra khả năng phục hồi kỹ thuật. Dựa trên mô hình mùa vụ, Bitcoin thường tạo đáy vào khoảng ngày 26/11 trước khi tăng trở lại đến cuối năm.

BTIG dự báo Bitcoin có thể hồi phục lên vùng 100.000 USD trong nhịp tăng tiếp theo. Ethereum đang thấp hơn 47% so với đỉnh cũng được dự đoán có thể hướng tới 3.400 USD nhờ vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh.