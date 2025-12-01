Người phụ nữ bắt nhân viên cửa hàng quỳ gối xin lỗi, cộng đồng mạng dậy sóng

Một khách hàng tại cửa hàng Daiso ở thành phố Suncheon, tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc), đang bị chỉ trích dữ dội. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn video ghi lại cảnh một nhân viên quỳ gối xin lỗi người này sau, theo Korea Times.

Sự việc xảy ra vào hôm 21/11, nhưng đến ngày 27/11 mới bùng nổ trên các diễn đàn và mạng xã hội sau khi nhân chứng đăng tải video và thuật lại diễn biến.

Theo một nhân chứng, nhân viên cửa hàng đã nhắc nhở một đứa trẻ đang chạy gần lối ra vào vì lo ngại nguy hiểm. Tuy nhiên, người giám hộ của đứa trẻ được cho là đã có lời lẽ xúc phạm và yêu cầu nhân viên phải xin lỗi.

Trong video, nhân viên này quỳ xuống trước khách hàng và nói: "Tôi chỉ nhắc vì ở đây rất nguy hiểm".

Nữ nhân viên phải quỳ gối xin lỗi khách. Ảnh: Korea Times

Người phụ nữ liền lớn tiếng đáp: "Tôi mới là người dạy dỗ con tôi. Cô là ai mà xen vào? Cô nhìn chằm chằm con tôi thay vì làm công việc của mình".

Khi người phụ nữ bắt đầu bỏ đi, nhân viên tiếp tục đi theo sau, nhiều lần nói: "Tôi xin lỗi".

Đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành vi của khách hàng là lạm quyền và bắt nạt người khác.

Cộng đồng mạng bức xúc bình luận: "Tại sao người lao động phải quỳ?"; "Đứa trẻ sẽ học được gì từ cảnh này?"; "Quản lý nên báo cảnh sát vì vị khách đã cản trở kinh doanh, xúc phạm người bán hàng, cũng cần có biện pháp bảo vệ nhân viên bán lẻ tốt hơn".

Đại diện cửa hàng Daiso cho biết, họ sẽ hỗ trợ nhân viên liên quan vụ việc. Phía công ty thông báo: "Chúng tôi đã cho nhân viên bị ảnh hưởng nghỉ phép có lương và sẽ hỗ trợ tâm lý".

Phía đại diện công ty cũng nhấn mạnh, sẽ hỗ trợ pháp lý nếu nhân viên muốn theo đuổi trách nhiệm hình sự với khách hàng này.