Bitcoin liên tục lao dốc, mất 28% so với đỉnh lịch sử

Dòng vốn ETF rời bỏ bitcoin mạnh nhất kể từ tháng 2

Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF bitcoin trong tháng 11 đã chạm mức 3,5 tỷ USD – lớn nhất kể từ tháng 2. Theo Markus Thielen, CEO 10X Research, điều này cho thấy nhà đầu tư tổ chức tạm ngừng phân bổ vốn vào bitcoin. Khi ETF liên tục bán ra, thị trường khó có thể giữ giá hoặc bật lại bền vững.

ETF vốn là kênh vào thị trường quan trọng đối với các tổ chức lớn. Dòng tiền rút kéo theo áp lực cung, khiến phục hồi ngắn hạn trở nên mong manh. Dù bitcoin hưởng lợi phần nào sau kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12, nhiều chuyên gia nhận định đà tăng này khó bền vững.

Thielen dự báo các tín hiệu “bồ câu” từ Fed chỉ tạo ra nhịp hồi ngắn trước cuộc họp FOMC ngày 9/12, bởi nền tảng thị trường đang yếu sau sự kiện thanh lý đòn bẩy trị giá 19 tỷ USD hôm 10/10.

Thị trường stablecoin, nguồn thanh khoản cốt lõi của hệ sinh thái crypto đang thu hẹp. Theo dữ liệu của 10X Research, tuần qua có khoảng 800 triệu USD rời khỏi crypto để quay về tiền pháp định. Con số không quá lớn, nhưng cho thấy dòng tiền mới không chảy vào thị trường.

Từ đầu tháng 11, vốn hóa toàn thị trường stablecoin giảm 4,6 tỷ USD theo DeFiLlama. Xu hướng này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn biến động mạnh hồi tháng trước, khi stablecoin thường tăng lên do nhà đầu tư tìm điểm trú ẩn tạm thời.

Việc thanh khoản rời khỏi thị trường khiến “sức mạnh thống trị” của bitcoin (bitcoin dominance) không tăng lên như thường thấy trong các chu kỳ giảm sâu. Điều này phản ánh tâm lý phòng thủ và sự cạn kiệt sức mua.

Một yếu tố ít được chú ý nhưng ảnh hưởng mạnh là việc những nhà đầu tư kỳ cựu (“OG holders”) đã bán ra trong nhịp giảm. Theo Nansen, nhiều người trong số này có xu hướng chốt lời theo chu kỳ bốn năm – tương đồng với lịch sử giảm nguồn cung sau các kỳ halving.

Dù nhiều nhà phân tích tin rằng thị trường bitcoin hiện không còn đi theo quỹ đạo “4 năm một lần”, thực tế là các đợt bán ra từ nhóm OG thường diễn ra ở giai đoạn giống nhau mỗi chu kỳ. Nhà phân tích Nicolai Søndergaard cho rằng một phần trong nhóm này đơn giản là muốn chuyển lợi nhuận sang mục đích cá nhân sau nhiều năm nắm giữ.

Hệ quả là toàn bộ thị trường tiền số giảm đồng loạt: vốn hóa crypto rơi hơn 30%, từ 4.280 tỷ USD xuống còn 2.990 tỷ USD. Ethereum mất 38% từ đầu tháng 10, còn Solana giảm hơn 40%.

Những yếu tố nào có thể giúp thị trường đảo chiều trở lại?

Theo Sondergaard, cơ hội phục hồi mạnh nhất hiện nằm ở hai yếu tố: dòng vốn trở lại các ETF và doanh nghiệp lớn mua thêm bitcoin để đưa vào bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, đà mua của các công ty theo “chiến lược MicroStrategy” đã chững lại rõ rệt.

MicroStrategy, biểu tượng của xu hướng mua bitcoin như tài sản dự trữ tuần này không thông báo bất kỳ thương vụ gom hàng nào sau sáu tuần mua liên tiếp. Điều này báo hiệu sự thận trọng mới trong nhóm doanh nghiệp từng dẫn dắt xu hướng.

Trong khi đó, cổ phiếu các công ty đào bitcoin như IREN, Riot hay Mara đều giảm hơn 30%, cho thấy toàn hệ sinh thái tiền số đang trải qua chu kỳ điều chỉnh diện rộng dù đã mở rộng sang mảng dịch vụ AI.